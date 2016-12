Vanochtend hebben VRT en Kunstenpunt de genomineerden voor de felbegeerde MIA ‘Hit van het jaar’ bekendgemaakt. Tegelijkertijd lanceerde Eén ook een oproep om mini-videoclips te maken van de genomineerde nummers en ze online te delen. De MIA 'Hit van het jaar' wordt op 2 februari uitgereikt tijdens de tiende editie van de Music Industry Awards 2016, live op Eén en voor het eerst vanuit Paleis 12. Tickets voor de liveshow zijn nog beschikbaar via paleis12.com.

De genomineerden in alle andere categorieën worden bekendgemaakt op 2 januari. Vanaf dan kan er gestemd worden op de artiesten.

Hit van het jaar

De nummers die kans maken om verkozen te worden tot ‘Hit van het jaar’ zijn:

Beautiful Life – Lost Frequencies feat. Sandro Cavazza

Goud - Bazart

Horizon – Tourist LeMC feat. Spiritually Wally

Howling at the moon - Milow



Musical.ly

Eén roept alle kijkers op om zich achter hun favoriete 'Hit van het jaar' te scharen door van het nummer een Musical.ly-clip te maken. De opdracht is simpel: muziekliefhebbers uploaden via de app Musical.ly hun beste dansmoves, lip syncs of persoonlijke videoclips op een van de vier - of op alle vier - genomineerde hits van het jaar, met de hashtag #mias2016. De leukste clips kunnen de uitzending op 2 februari halen. Nog niet vertrouwd met Musical.ly? De app is gratis beschikbaar via de iOS App Store, Google Play Store en Amazon App Store.

Website: www.een.be/mias

Facebook: de MIA’s

Twitter: @mias_awards #mias2016

Instagram: de_mias #mias2016



De MIA's: op donderdag 2 februari om 20.40 uur live op Eén.

Bron: Eén - Auteur: Persbericht - Foto: logo