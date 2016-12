Na het succes van Doornroosje, Assepoester en Sneeuwwitje brengt Music Hall in samenwerking met Van Hoorne Entertainment, opnieuw een sprookjesmusical voor de hele familie. Dit keer wordt het aloude verhaal van Rapunzel in een nieuw kleedje gestopt, met veel humor en aanstekelijke meezingliedjes. Rapunzel gaat pas in 2017 in première maar is nu al te zien in het Capitole in Gent.

Shauni Rau, de revelatie van The Voice van Vlaanderen 2016, kruipt in de huid van Prinses Rapunzel. De jonge zangeres maakt zich op voor haar eerste en meteen ook grote musicalrol. Met o.a. Thomas Van Goethem (kappersknecht Tobias), Liv Van Aelst (koningin) en Jasmine Jaspers (tovenares Fien) wordt Shauni ondersteund door een pak musicalervaring.

Wie kent het verhaal niet van de prinses Rapunzel met de magische lange vlecht, die door een gemene tovenares in een hoge toren wordt opgesloten? Een toren zonder deuren, maar dat houdt een knappe prins niet tegen om haar te redden uit de handen van de heks. Eind goed al goed, zoals het hoort bij een sprookje… want ze leefden natuurlijk nog lang en gelukkig!

Zoals de traditie het stilaan wil, is ook “Rapunzel, de sprookjesmusical” veel meer dan een voorstelling waaraan klein en groot plezier beleven. De Vlaamse cast, de vrolijke liedjes, een flinke dosis humor en de vele extra’s zoals de verkleedwedstrijd, de uitgebreide Meet & Greet en het Prinsen- en Prinsessenbal na afloop van de voorstelling zorgen voor een magische uitstap voor het hele gezin!

De musical is geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar en duurt 75 minuten. Op 25 en 26 februari 2017 is Rapunzel te zien in de Stadsschouwburg van Antwerpen.

Auteur: An Lauwrys - Raf Van Bedts - Foto: Affiche musical