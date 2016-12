Met gemiddeld 772.883 kijkers en een marktaandeel van 37,6% (live +7; VVA 18-54) was Het Lichaam van Coppens één van de best scorende programma’s bij VTM dit najaar. Op donderdag 29 december trakteren Mathias en Staf de kijker in de laatste aflevering op nooit eerder vertoonde bloopers, en blikken ze o.a. terug op alle verwondingen die Mathias op de set opliep tijdens de opnames.

Maar vooraleer ze met een komische noot afsluiten, nemen de broers eerst nog de tijd voor enkele laatste experimenten. O.a. de volgende: telepathie. Bestaat het nu of niet? Om dit te testen doen ze beroep op Eline De Munck en haar tweelingbroer Mathias. Voelt hij zijn zus aan wanneer zij in een andere ruimte enkele testen ondergaat? Weet hij wat ze voelt? Wat ze denkt?

Ook zanger Christoff en zijn mama Simone De Dobbeleer engageren zich. Simone is er rotsvast van overtuigd dat ze haar zoon goed kan aanvoelen. Enkele jaren terug voelde ze al van vroeg in de ochtend dat er iets slechts zou gebeuren met haar zoon. Net nadat ze haar dochter Lindsay verwittigde, geraakte Christoff betrokken in een zwaar ongeluk. Op beide fronten een griezelige ervaring. Overkomt mama Simone vandaag hetzelfde, of berustte het de vorige keer op puur toeval?



Het Lichaam van Coppens, donderdag 29 december om 20u35 bij vtm

