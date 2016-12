'Rapunzel, de sprookjesmusical' kent een vliegende start! Na afloop van de previews deze week - in een telkens tot de nok gevulde Capitole Gent - stonden jong en oud collectief op de banken en nu mag ook al bijna het bordje "UITVERKOCHT" gehangen worden aan Stadsschouwburg Antwerpen, voor de eerder aangekondigde extra voorstelling van 'Rapunzel, de sprookjesmusical' op 4 januari. Gezien het enthousiasme van het publiek en de overweldigende vraag naar tickets, worden er extra voorstellingen van deze sprankelende sprookjesmusical voorzien in Stadsschouwburg Antwerpen op 25 februari om 17u en tijdens de paasvakantie, op 14 en 15 april om 14u. In 'Rapunzel, de sprookjesmusical' laat 'Voice'-revelatie en musicaldebutante Shauni Rau (Rapunzel) zich omringen door ervaren musicalrotten Thomas Van Goethem (kappersknecht Tobias), Liv Van Aelst (koningin), Marc Coessens (kapper Hilbrandt), Jasmin Jaspers (tovenares Fien) en Laurenz Hoorelbeke (tovenaar Titus). 'Rapunzel, de sprookjesmusical' speelt nog bij het ingaan van de krokusvakantie, op 25 en 26 februari 2017, en tijdens de paasvakantie, op 14 en 15 april 2017, in Stadsschouwburg Antwerpen. Tickets & info: www.musichall.be .

Het verhaal

Wie kent het verhaal niet van de prinses ‘Rapunzel’ met de magische lange vlecht, die door haar stiefmoeder – een gemene heks – in een hoge toren wordt opgesloten? Een toren zonder deuren, maar dat houdt een knappe vrijbuiter niet tegen om haar te redden uit de handen van de heks.

Verkleedwedstrijd, meet & greet én Prinsen- en Prinsessenbal!

Zoals stilaan de traditie is, wordt ook ‘Rapunzel, de sprookjesmusical’ véél meer dan gewoon een voorstelling waaraan klein en groot plezier beleven. De Vlaamse cast, de vrolijke liedjes, een flinke dosis humor en de vele extra’s, zoals de verkleedwedstrijd, de uitgebreide meet & greet én het Prinsen- en Prinsessenbal na afloop van de voorstelling, zorgen voor een magische uitstap voor het hele gezin!

Praktisch

Stadsschouwburg Antwerpen

04/01/17 om 11u - Laatste tickets!!

25/02/17 om 11u, 14u en 17u

26/02/17 om 11u en 14u

14/04/17 en 15/04/17 om 14u

Leeftijd: voor kinderen vanaf 2 jaar

Duur: 75 minuten - zonder pauze

Tickets & info: www.musichall.be

Auteur: Persbericht - Foto: Affiche musical