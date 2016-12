Brico cross: Stybar, van der Poel en van Aert strijden voor overwinning in Bredene

Morgen, op vrijdag 30 december 2016, sluiten de veldrijders traditiegetrouw het jaar in schoonheid af in badstad Bredene met de Ereprijs Paul Herygers. Dit keer krijgen aartsrivalen Mathieu van der Poel en Wout van Aert concurrentie van drievoudig wereldkampioen cyclocross Zdenek Stybar. De Tsjech staat immers na een pauze van één jaar opnieuw aan de start van enkele veldritten als voorbereiding op het wegseizoen. De vierde wedstrijd van de BRICO CROSS is volledig live te volgen bij VTM vanaf 14.30.

VTM-wielerspecialist Merijn Casteleyn: “Mathieu van der Poel zou eerst niet rijden in Bredene, maar hij voegde de cross alsnog een kleine week voor de wedstrijd aan z'n kalender toe. Het wordt dus onverwacht opnieuw smullen van de titanenstrijd tussen van Aert en van der Poel.”

Merijn Casteleyn en Roland Liboton zorgen voor het live wedstrijdcommentaar. Jan Dewijngaert doet de voor- en nabeschouwing samen met enkele bekende gasten. Jan Suykens neemt interviews af op het terrein.

BRICO CROSS: BREDENE

LIVE BIJ VTM, VTMNIEUWS.BE EN VIA DE VTMNIEUWS-APP OM 14.30

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm