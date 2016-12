Niels Destadsbader zet het nieuwe jaar knus en komisch in met Ligt er Flan op de Mont Blanc?, de winterse variant van de spelshow Is er Wifi in Tahiti?. Vanaf 2 januari 2017 steekt hij vier weken lang in de vooravond van maandag tot vrijdag de haard aan en serveert hij knotsgekke spelletjes aan een resem bekende en onbekende Vlamingen. De koude winteravonden zullen nog nooit zo warm zijn geweest!

Het concept blijft ongewijzigd: elke avond ploffen zes bekende en twee onbekende Vlamingen in de zetels en binden ze in twee teams de strijd aan. In vijf spelrondes, die voor de gelegenheid in een winters jasje zijn gestoken, nemen ze het tegen elkaar op met maar één doel voor ogen: hun onbekende kandidaat op reis sturen naar een winterse bestemming. Ook het decor kreeg een koele (én coole) nieuwe look: met skilatten, ijsberen, herten en sneeuwvlokken waan je je zo in een blokhut op de Mont Blanc.

“Zie het als een geestige après-ski op je televisie!” – Niels Destadsbader

DE BEKENDE VLAMINGEN

Acteurs en actrices, zangers en zangeressen, sporters, presentatoren, comedians,… werkelijk heel bekend Vlaanderen komt aan bod in Ligt er Flan op de Mont Blanc?. Sommige BV’s zaten al in Is er Wifi in Tahiti?, zoals de meisjes van K3, de Romeo’s en de Familie-acteurs. Maar ook heel wat bekende koppen spelen voor het eerst mee met Niels, waaronder James Cooke, Dagny Ros, Pieter Timmers, Julie Van den Steen en Elke Clijsters. Ondanks de koude temperaturen proberen zij voor loeihete sfeer en ambiance te zorgen!

DE SPELLETJES

Wat gebeurt er als je een bekende Vlaming even in de diepvriezer steekt? Aan de kandidaten om te raden welke bevroren vedetten langzaam ontdooid worden in BV Glacé. In Polo Neige dansen de geblinddoekte spelers op de beats van kerstklassiekers de polonaise, om nadien op zoek te gaan naar een sneeuwbal. En in Hoorverwarmers, de winterse versie van het spel Wa Zeit ‘M?, moeten de deelnemers liplezen. De spannende climax volgt uiteindelijk in de Skifinale, waarin in een ultieme vragenronde beslist wordt of de onbekende kandidaat naar huis gaat met de hoofdprijs: een ticket naar de sneeuw.

K3, DE ROMEO’S, MUSICALSTERREN EN RADIODJ’S IN DE EERSTE WEEK VAN LIGT ER FLAN OP DE MONT BLANC?

EERSTE AFLEVERING OP MAANDAG 02/01

In de eerste aflevering werpen Kürt Rogiers, Cath Luyten en Hans Van Alphen alles in de strijd om de 33-jarige Eline Gryson uit Kuurne naar de sneeuw te sturen. Musicalsterren Bert Verbeke, James Cooke en Jelle Cleymans steken daar maar al te graag een stokje voor. Zij zien liever de 22-jarige Silke Bodson uit Gingelom, in haar gemeente beter bekend als Miss Walsberger, op de skilatten staan. Wie danst het best de Polo Neige, schreeuwt het hardst in Hoorverwarmers en stoot door tot de Skifinale?

TWEEDE AFLEVERING OP DINSDAG 03/01

Dinsdag krijgt de 37-jarige Ive Peeters uit Schoten versterking van Qmusic-dj’s Sam De Bruyn, Heidi Van Tielen en Sean Dhondt. Zij kruisen de degens met de Nederlandse Nicole Van Den Broek uit Eindhoven. Nicole houdt naar eigen zeggen van bier en voetbal, spek naar de bek van Romeo’s Davy Gilles, Chris Van Tongelen en Gunther Levi, die haar naar de finale proberen loodsen.

DERDE AFLEVERING OP WOENSDAG 04/01

In de derde aflevering van Ligt er Flan op de Mont Blanc? is Niels in zijn nopjes: er staat een West-Vlaamse derby op het programma met scheidsrechter Koenraad Meyns uit Langemark en consulente Lisa Verzelen uit Wielsbeke. Koenraad krijgt hulp uit de hoek van radiozender Joe met Rani De Coninck, Raf Van Brussel & Anke Buckinx. Lisa rekent op het sportersinstinct van Bart Wellens, Niels Albert & Maarten Vangramberen. Kunnen deze sportievelingen haar een overwinning bezorgen?

VIERDE AFLEVERING OP DONDERDAG 05/01

Jong bloed in de vierde aflevering, want dan beklimmen twee studenten de Mont Blanc: de 20-jarige Reno Blancquart uit Bazel en 22-jarige Femke Ghewy uit Nieuwpoort. Reno wordt naar de top geschreeuwd door de meisje van K3, Hanne, Klaasje en Marthe. Femke roept de hulp in van Ghost Rockers Tinne Oltmans, Wout Verstappen & Justine De Jonckheere.

VIJFDE AFLEVERING OP VRIJDAG 06/01

De week wordt afgesloten met een duel tussen Sacha Lacroix uit Beersel en Nicolas Snoeck uit het Oost-Vlaamse Astene. Studente Sacha mag rekenen op de hulp van Wesley Sonck, Elke Clijsters en Steven Goegebeur. Nicolas krijgt versterking van Evy Gruyaert, Mathias Sercu en Tatyana Beloy. Nicolas is fan van de kou en spendeert heel wat tijd op de ijspiste. Vertrekt hij binnenkort ook op winterreis?



Ligt er Flan op de Mont Blanc vanaf 2 januari elke maandag tot vrijdag om 18u00 bij vtm

