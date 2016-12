Bohemian Rhapsody van Queen is dit jaar de ultieme klassieker voor de Radio 2-luisteraars. Vorig jaar stond Imagine van John Lennon bovenaan in de eindejaarslijst 1000 klassiekers. Ook enkele nieuwkomers vallen op in de top 10. En niet zonder reden. Dit jaar heeft de muziekwereld enkele grote namen verloren, waaronder Prince en David Bowie die meteen een plek in de top 10 van de 1000 klassiekers verzilveren. Zij staan op nummer 2 en 9.

Bron: Radio 2 - Auteur: Persbericht - Foto: logo