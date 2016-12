Dansgroep Life Compagnie benutte alle talenten die in de groep zaten. Zo zong danseres Robin Nothing Else Matters. Alleen hebben we al eerder kunnen kennis maken met Robins talenten. In de meest recente editie van The Voice van Vlaanderen haalde ze de halvefinale in het team van Bart Peeters.

Auteur: Bart Liekens - Foto: VTM