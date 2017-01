Ook voor de 20-jarige Shirin Rotty uit Mont-Saint-Guibert breken spannende tijden aan. Op 14 januari 2017 is ze één van de dertig schoonheden, die haar kansen waagt tijdens de grote Miss België-finale. “Negen maanden lang heeft deze wedstrijd een allesbepalende rol gespeeld in mijn leven”, vertelt Shrin ons over haar gevoelens nu de finale dichterbij komt. “Alleen ben ik een beetje in een rollercoaster van emoties beland. Enerzijds ben ik dankbaar voor een enorm verrijkende periode in mijn leven. Anderzijds ben ik ook een beetje triest omdat het verhaal bijna afgelopen is. We zijn nu volop bezig met de allerlaatste repetities. Het einde is bijna in zicht.”



Professioneel vlak: een levensles

In het dagelijkse leven studeert Shirin marketing. En dan blijkt heel het Miss België-avontuur een ware levensles te zijn. “Ik heb op professioneel vlak al heel wat dingen bij geleerd. Neem nu interviews afleggen, op een professionele manier op de foto staan … Het zijn stuk voor stuk dingen die ik naar mijn later professioneel leven toe kan meenemen. Als mens daarentegen heeft heel het Miss België-verhaal me verrijkt, maar niet veranderd. Ik ben nog steeds dezelfde Shirin als hiervoor. Je ziet wel eens meisjes, die compleet veranderen door deze ervaring. Maar daaronder catalogeer ik mezelf niet.



Adviseur papa

“Ik heb bijna per toeval de stap naar deze wedstrijd gezet. Op aanraden van mijn papa heb ik eens deelgenomen aan een casting ergens in april. Van het één kwam het ander. De bal ging toen volop aan het rollen met als gevolg een finaleplek bij Miss België. 14 januari wordt effectief een belangrijke dag in mijn leven. Maar ik weet ook dat mijn kansen 1 op 30 Zijn. Op zich al heel veel te noemen als je weet dat we van meer dan 200 kandidaten komen. Als ik geen Miss België word, zet ik gewoon mijn leventje verder en maak ik mijn studie en mijn stage af. Toch koester ik de stiekeme hoop dat na deze wedstrijd voor mij de nodige deuren kan openen.”



Meer info over Shirin kan u vinden op:https://m.facebook.com/Miss-Belgium-2017-Finalist-10-Shirin-Rotty-560954210777013/

Meer info over Miss België kan u vinden op : http://www.missbelgium.be

U kan op Shirin stemmen door MB10 naar 6665 te sms’en (1 euro per sms)

Auteur: Bart Liekens - Foto: OfficiŽle flyer Miss BelgiŽ