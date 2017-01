We leerden de dames van Air Elegance in Belgium’s Got Talent kennen als een duo dat van geen kleintje vervaard is. Maar nu hebben Pauline en Oona ook internationaal hoge ogen gegooid. “Vrijdagavond hebben we zelfs nog complimenten gekregen van een casting director van Cirque du Soleil. Belgium's Got Talent is voor ons echt een fantastisch avontuur geweest. We hebben ons niet ingeschreven om de wedstrijd te winnen. We wilden ons in de eerste plaats tonen aan Vlaanderen, en dat hebben we gedaan.”

Auteur: Bart Liekens - Foto: VTM