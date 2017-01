Instagramqueen Kim Kardashian is terug op Instagram. Na een pauze sinds oktober heeft ze haar 90 miljoen volgers getrakteerd op vier foto’s van zichzelf en haar gezin. De comeback is wereldnieuws. Want het was ruim 2 maanden geleden dat ze nog iets van zich had laten horen. Op haar foto’s is te zien hoe ze tegenwoordig door het leven gaat met een lippiercing. Kardashian stopte vorig jaar met het posten van selfie nadat ze overvallen werd in haar hotel in Parijs.

Bron: Het Laatste Nieuws - Auteur: Bart Liekens - Foto: cover boekje

