Puur Pascale. Beter Eten is Beter Leven van Pascale Naessens is volgens de GFK het best verkochte boek van 2016. "Het is het derde jaar op rij dat ze op de eerste plaats staat en dat over alle genres heen", aldus haar uitgeverij Lannoo. Opvallend is dat ook haar andere zes boeken in de top 100 staan.

Auteur: Bart Liekens - Foto: cover boek