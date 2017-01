The Chart Validator : het George Michael-effect in de Ultratop!

Het nieuwe jaar is begonnen met weinig beweging in de charts. Bruno Mars blijft met 24K Magic op 1 staan in de singlecharts en hetzelfde geldt voor Leonard Cohen in de albumcharts.

Het grote nieuws in de backcatalogue charts komt natuurlijk van George Michael. De overleden zanger staat op 1 met Careless Whisper en op 3 met Faith en met Wham! op 2 met Last Christmas.

Auteur: The Chart Validator - Foto: logo