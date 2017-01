In het dagelijkse leven studeert de 22-jarige Charlotte Bulcke uit Bredene Marketing and Social Mediaexpert. De voorbije maanden heeft ze deze kennis heel goed mogen gebruiken tijdens haar traject naar de Miss België-finale toe. Op 14 januari 2017 is deze West-Vlaamse blondine één van de dertig kanshebsters om in de voetsporen van Lenty Frans te treden. “Ik had nooit durven dromen dat ik bij de 30 finalisten van Miss België zou terecht komen”, vertelt Charlotte ons. “Stiekem had ik er na Miss West-Vlaanderen wel op gehoopt dat er een verlengstuk zou aankomen bij Miss België. Maar toch ben je nooit 100% zeker. Het was een uitermate leuke verrassing toen ik te horen kreeg dat ik me mocht opmaken voor een finaletraject. Mijn doel bestond er altijd uit om er ten volle voor te gaan. Vooraf had ik geen idee wat me te wachten zou staan in mijn weg naar De Panne toe. Maar ik heb alles gewoon op mij laten afkomen. Elke ervaring is te catalogeren onder de noemer uniek. Net daarvan moet ik ten volle genieten. Tijdens mijn slaap droom ik wel eens over Miss België. Dat valt allemaal nog in goede proporties onder te brengen. Ik merk wel dat mijn leventje er iets drukker op is geworden. Al bij al valt alles nog goed met school te combineren.”

“Ik heb al een heel parcours mogen afleggen”, vervolledigt Charlotte haar uitleg. “Naar de finale toe is het vooral mijn doel om niet bij de eerste afvallers te zijn. Ik heb zo hard gewerkt dat ik echt wel zo ver mogelijk in de finale wil geraken. Mijn motto is echter wie zich inzet en haar best doet zichzelf achteraf ook niets kan verwijten. Naar mijn gevoel is dit een betere ingesteldheid dan zegezeker de finale tegemoet te treden. Dan kan je alleen maar ontgoocheld naar huis treden. Momenteel heb ik niet het gevoel dat ik in een wedstrijd zit. We vormen met ons 30’en een goede groep samen. En ik heb er hoedanook 29 topvriendinnen bij.”

Een opmerkelijk wist-je-datje is dat Charlotte voor Social Media Expert studeert. Net één van de punten waarop de dertig finalisten worden gequoteerd. “Het is een doel op zich om hier goed op te scoren”, glimlacht de 22-jarige studente. “Ik denk wel dat ik door mijn opleiding de nodige tips and tricks achter deze nieuwe technologie ken. Flyeren alleen volstaat anno 2016-2017 niet meer. Je kan heel de wereld bereiken via social media. Net dit aspect fascineert me hieraan. Het zou een eer zijn om met de titel van Miss Social Media naar huis te mogen gaan. Het zou toch een beloning zijn dat ik toch goed heb opgelet in de klas (lacht).”

