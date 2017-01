Ook Miss West-Vlaanderen Delphine Devos mag zich klaarmaken om op 14 januari de Miss België-finale te betwisten in De Panne. Deze laatstejaarsstudente communicatiemanagement uit Deerlijk is immers verkozen tot één van de dertig Miss België-finalisten. “Het was mijn papa, die me voor Miss België heeft ingeschreven”, verrast Delphine ons wanneer we polsen naar haar motivatie om deel te nemen aan de zoektocht naar ’s lands mooiste. “Zijn initiatief kwam een beetje totaal onverwacht. In het begin twijfelde ik er zelf aan om de stap in deze richting te zetten. Alleen bleek al die schrik voor niets te zijn. Tot op de dag van vandaag kan ik stellen dat ik me enorm hard heb geamuseerd. Het was een unieke kans om eens van iets nieuws te proeven in mijn leven. Een beetje de dagdagelijkse sleur te doorbreken. Ik had vooraleer ik hieraan begon een vrij standaard leven. Ik ging naar school, ik ging shoppen met mijn vriendinnen en ik zet graag een stapje in de wereld. Dankzij Miss België gingen de poorten van een compleet nieuwe wereld open. Eéntje met een onverwacht einde. Toen ik aan dit avontuur begon, had ik nooit verwacht dat ik Miss West-Vlaanderen zou worden. Laat staan dat ik tot in de finale van Miss België zou raken. In mijn geval is er geen sprake van de realisatie van een kinderdroom. Vroeger kwam het niet in mij op dat ik zou deelnemen aan Miss België. Alleen is het nu wel mijn droom aan het worden. Het is al fijn op zich om te zien hoe alles in mijn omgeving rond Miss België draait. Zelfs mijn ouders maken enorm veel promotie om mij te ondersteunen in de race naar het kroontje. Het leeft echt wel ten huize Devos.”



Schoolbanken

Delphine combineert nog steeds haar studie communicatiemanagement met de race naar het Miss België-kroontje. “Miss België is een heel intensief traject. Ik sta er mee op en ik ga er mee slapen. Momenteel combineer ik mijn studies communicatiemanagement nog steeds met mijn missenavontuur. Zelfs op de schoolbanken denk ik nog na over hoe alles verloopt. Ik word er ook voortdurend over aangesproken. Het is ondertussen al wel geweten dat ik één van de dertig finalisten ben. Maar je hoort mij niet klagen. Ik mag dingen doen, die ik nooit eerder heb gedaan. Ik mag plaatsen bezoeken, die ik nooit eerder heb bezocht. Het is bij momenten zelfs zo dat ik angst heb om in een zwart gat te vallen. Momenteel beleef ik zo veel mooie avonturen dat het niet evident wordt om alles opnieuw op mijn studies te focussen. Toekomstgericht hoop ik wel om mijn weg een beetje te zoeken in het modellenwereldje. Maar ik zie wel wat er op mij allemaal afkomt.”



Auteur: Bart Liekens - Foto: miss belgium.Be