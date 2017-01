Vorige week flitste An Lemmens presentator Staf Coppens met zijn gezin terug naar 1993. Nineties-fans weten het al langer: elk jaar vindt in de Ethias Arena in Hasselt 'I love the 90's' plaats. Dit jaar is het evenement toe aan een jubileumeditie. Die tiende verjaardag wordt kracht bijgezet met bekende acts als 2 Fabiola, The Vengaboys en Cherry Moon. Afspraak 8 april in Hasselt!



Ook al zingen de legendarische Vengaboys ‘We’re going to Ibiza’, op zaterdag 8 april komen de originele Bengaboys (zo spreekt u dat uit) Kim, Dennis, Robin en cowboy Donny naar de Hasseltse Ethias Arena, voor een vette ‘We like to party!’, met veel ‘Boom, Boom, Boom, Boom!!’, ‘Up and down’.



Pat Krimson

Wie niet mag ontbreken op de 10de editie van I love the 90’s, is Zonhovenaar en AtmoZ-resident-dj Pat Krimson. “Ik besta dankzij de jaren negentig, maar het verjongde publiek zorgt ervoor dat Patje hip en cool blijft!” Samen met Loredana komen ook de 2 Fabiola-hits (‘Lift U Up’, ‘Magic Flight’, ‘I’m On Fire') voorbij in een compacte set. En dan is er nog het stukje ‘Friends’. "Daarvoor heb ik van de organisatie carte blanche gekregen en mag ik mijn goesting doen om gasten uit te nodigen. De mensen moeten de Facebook-pagina en de website van I love the 90’s maar goed in de gaten houden en dan komen ze het te weten.”



Eurodance

Praten we over muziek van de jaren negentig, dan komen we naast de pop en rock ook uit bij de Eurodance gebracht door DJ Ward, die straks voor de 10de keer resident-dj is en Master of Ceremony.



Ook op het podium krijgt het Eurodance-verhaal een verlengstuk; Ice Mc brengt ‘Think about the way’ en ‘It’s a rainy day’ mee. De bloedmooie Zippora komt langs met ‘Lotus Eater’, een hit die ze scoorde einde jaren negentig. En wat gedacht van DJ Peter Project, die een nummer één hit scoorden met ‘2 New York’. Ook zij zijn in Hasselt van de partij.



Cherry Moon

Voor wie uitging in de jaren negentig, was de Lokerse discotheek Cherry Moon het absolute walhalla. Je moet de Cherry Moon Trax niet shazammen om ze te herkennen. Een paar seconden zijn voldoende. Op I love the 90’s komt die legendarische sfeer opnieuw tot leven.



Headliner

De affiche is compleet, op de headliner na. Die wordt binnenkort bekend gemaakt.

Op www.ilovethe90s.be bestel je je tickets voor de 10de editie. Die vindt plaats op zaterdag 8 april in de Hasseltse Ethias Arena, met optredens van Vengaboys, Pat Krimson, 2 Fabiola & Friends, Ice Mc, DJ Peter Project, Zippora en Cherry Moon. DJ Ward is MC en verzorgt de party tussen en na de optredens.

Auteur: Raf Van Bedts - Foto: affiche evenement