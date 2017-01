West-Vlaanderen is met acht kandidaten hofleverancier voor de Miss België-finale op 14 januari 2017 in De Panne. Eén van hen is de 20-jarige studente Ellen Caen uit Brugge. Bezoekers aan het strand van Zeebrugge zullen haar misschien kennen van hun zomervakantie als redster ter plaatse. Nu waagt ze haar kans om het kroontje van Miss België te bemachtigen. “Toen ik me inschreef voor Miss België, had ik er stiekem op gehoopt om zo ver mogelijk in deze wedstrijd te raken. Maar nu ik zo ver ben, overvalt me toch een gevoel van blijdschap”, vertelt Ellen ons wanneer we polsen naar haar gevoel nu de Miss België-finale op 14 januari steeds dichterbij komt. “Eens ik ergens voor ga, laat ik een uitdaging niet al te gauw los. Dan stel ik zeer hoge eisen voor mezelf en geef me voor de volle 100%. Karakterieel mag ik dan best wel een zachtaardig meisje zijn. Maar ik ben een op en top perfectioniste. Ik heb niet het gevoel dat ik in een wedstrijd zit. Soms zijn alle meisjes zich zo hard aan het amuseren, dat de competitie veraf lijkt. Je moet altijd in het achterhoofd houden dat aan alle mooie verhaaltjes ooit een einde komt. Als kandidate moet je ervan durven genieten. Ik ben nu al blij met mijn titel van Miss Quiz. Er kan alleen nog maar iets extra bij komen. Ik vind het leuk om te quizzen en leuke weetjes in me op te nemen. Wanneer ik de nieuwe Miss België zou worden , mag Erik Van Looy me onmiddellijk bellen voor de Slimste Mens ter Wereld (lacht).”

Ellen in Wonderland

“Tot 14 januari mag ik mezelf nog echt Ellen in Wonderland voelen”, glimlacht de Brugse schone. “Mijn Miss België-avontuur omvat veel meer dan ik ooit had durven dromen. Naast een heleboel activiteiten, hebben we een pak sociale vaardigheden kunnen verbeteren. Ook onze professionele contacten zijn verbeterd. Op verschillende gebeurtenissen mochten we op de eerste rij staan. Neem nu de Story Award, het optreden van Dimitri Vegas & Like Mike. Onlangs kregen we zelfs les van Pol Vandendriessche over België. Een heel boeiende verteller. Naar zulke mensen luister ik heel aandachtig. Want daar kan ik nog iets van opsteken. De voorbije maanden waren heel druk. Naast het promotie voeren, de repetities en tal van activiteiten ernaast, moest ik ook nog studeren. De examens komen er immers vanaf 9 januari. Gelukkig heb ik een toegeeflijke prof, die het examen familierecht voor mij heeft verschoven. Waarvoor dank. Maar mijn leventje zit planmatig zeer goed in elkaar. Het is mijn grootste droom om Miss België te worden. Alleen zijn dromen vaak bedrog. Een bekende zanger zong dit ooit, niet waar (lacht). Het is beter dat je jezelf voor de volle 100% smijt en het beste van jezelf geeft. Dan kan je niets of niemand achteraf verwijten. Natuurlijk zou ik graag de finale top 10 halen. Daar zal ik hard genoeg voor werken. Maar als dit niet gebeurt, hoop ik toch dat er na heel Miss België enkele deuren voor mij kunnen openen.”

Meer info over Ellen kan u vinden via haar Miss België-Facebookpagina:

Miss Belgium 2017 Finalist 03 Ellen Caen



Je kan op Ellen stemmen door MB03 te sms’en naar 6665 (1 euro per sms)





Auteur: Bart Liekens - Foto: Rasta Vantorre