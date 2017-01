De Game Boy krijgt binnenkort een tweede leven en ook Get Ready maakt een comeback. Dat de nostalgie van de nineties weer helemaal in is, bewijzen ook de cijfers van Groeten Uit. Bijna een miljoen kijkers – 955.000 op precies te zijn – keerden samen met Staf Coppens en zijn gezin terug naar 1993. De eerste aflevering haalde zo een marktaandeel van 43,3% (VVA 18-54, alle cijfers live +5). Op donderdag 12 januari 2017 maakt Groeten Uit samen met Erik Goossens en zijn gezin een sprong naar seventies.

1979 is het jaar waarin jong en oud voor het eerst z’n tanden zet in een Happy Meal van McDonalds. Muziek op cassette kan vanaf dan overal mee naartoe genomen worden dankzij de Sony Walkman. Jean-Marie Pfaff wint de Gouden Schoen als doelman van KSK Beveren en de Bee Gees brengen Tragedy uit. Maar 1979 is ook het jaar waarin Erik Goossens 12 jaar is. En net naar dat wonderbaarlijke jaar keert Erik een weekend lang terug, samen met zijn vrouw Bieke Ilegems en hun twee dochters Noa (20) en Mila (14).

Terugrijden naar 1979 doet Erik in stijl: met een Chevrolet Impala. Het gezin is meteen onder de indruk van de seventies woning waarin ze zullen leven, slapen, eten en feesten zoals ze dat in 1979 deden. In de keuken weten ook de elektrische blikopener en het elektrisch snijmes uit de jaren 70 Noa en Mila te intrigeren. De klassieke rosbiefmaaltijd met groenten uit blik kan hen minder bekoren. De avond eindigt in de sofa met De Fabeltjeskrant, de Urbanus Van Anusshow, de Collega’s, de Paradijsvogels en andere klassiekers… De ene al wat meer gesmaakt dan de andere.

Ook de vrijetijdsbesteding zag er in 1979 een tikkeltje anders uit. Noa en Mila ontdekken de tweedimensionale, maar uiterst verslavende game Pong, een hit in de jaren 70. Nadien trekt het gezin de straat op om te gaan rolschaatsen, toen een grote hype. En natuurlijk mag ook een stevige tennispartij in de stijl én de kledij van 1979 niet ontbreken. Wie is het handigst met het houten racket?

Wanneer An Lemmens langskomt, verrast ze Erik, Bieke, Noa en Mila met een mededeling. Het gezin krijgt ’s avonds namelijk bezoek over de vloer. Want ook Bart en Lut, de broer en de zus van Erik, en Tito, het vriendje van Noa, komen de sfeer opsnuiven. Op het menu staan een traditionele fondue en enkele foto’s en videofragmenten van een 12-jarige Erik. Was alles zo veel beter vroeger of kiest de familie Goossens resoluut voor het nu?

OOK RADIOZENDER JOE BRENGT ERIK GOOSSENS TERUG NAAR DE SEVENTIES

Ook radiozender Joe gaat terug in de tijd met Groeten Uit. Elke vrijdagavond blikt dj Jan Bosman terug op de uitzending van donderdag en de gast die daarin centraal stond. Samen met hem maakt Jan tussen 19.00 en 21.00 uur radio zoals in de tijdsgeest van zijn gast en doorloopt hij de soundtrack van zijn leven. Op vrijdag 13 januari 2017 doet hij dat live, samen met Erik Goossens en populaire seventies hits zoals Stayin’ Alive en Bridge Over Troubled Water.



