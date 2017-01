Après-ski op zijn best met Frans Bauer en Sam Gooris in Ligt er Flan op de Mont Blanc

De strijd om een skivakantie gaat onverminderd voort tijdens de derde week van Ligt er Flan op de Mont Blanc?, vanaf maandag 16 januari 2017 bij VTM. Vorige week hielden gemiddeld 314.000 kijkers zich warm met de spelshow van Niels Destadsbader, goed voor een marktaandeel van 26,3% (VVA 18-45). Ook deze week zijn er gemotiveerde kandidaten, strijdlustige BV’s én knotsgekke spelletjes in het winters allegaartje. Zetten zich schrap voor een heuse sneeuwstorm op de Mont Blanc: Foute Vrienden Jeroen Dewulf, Begijn Le Bleu en Christophe Stienlet, Studio 100-vrienden Free Souffriau, Miguel Wiels en K3’tjes Hanne, Marthe en Klaasje en schlagerartiesten Sam Gooris, Frans Bauer en Lindsay.

AFLEVERING 11 OP MAANDAG 16/01

De 38-jarige An Neukermans uit Ninove en de 27-jarige Tommy Nuyttens uit Beveren-Leie trappen de derde week van Ligt er Flan op de Mont Blanc? af. An krijgt versterking van Dina Tersago, Pieter Timmers en Wesley Sonck. Met die laatste Ninovenaar heeft ze een verleden, want ze gingen samen naar de catecheseles. Wendy Van Wanten, Kristel Verbeke en Miguel Wiels gooien dan weer alles in de strijd voor Tommy. Wie kan een plaatsje bemachtigen in de Skifinale?

AFLEVERING 12 OP DINSDAG 17/01

Vanavond ploffen Dylan Debaene uit Brugge en Petra Cael uit Kortrijk in de zetels van Niels met maar één doel voor ogen: een winterse trip binnenhalen. Dylan kan alvast oefenen op de après-ski met schlagerkoningen- en koningin Frans Bauer, Sam Gooris en Lindsay aan zijn zijde. Petra kan rekenen op de steun van Foute Vrienden Jeron Dewulf, Begijn Le Blue en Christophe Stienlet.

AFLEVERING 13 OP WOENSDAG 18/01

Op woensdag kruisen twee Studio 100-teams de degens. Free Souffriau, Miguel Wiels en Peter Van De Veire vechten voor Luna Cnop uit Vilvoorde. K3’tjes Klaasje, Marthe en Hanne gooien alle remmen los om Guy Sterckx uit Geluwe naar de overwinning te loodsen.

AFLEVERING 14 OP DONDERDAG 19/01

Donderdagavond dromen Julie Vanrenterghem uit Munkzwalm en Silvia Van Eyghen uit Waregem van een tripje richting bergen. Julie krijgt daarvoor versterking van dé Vlaamse showbizzkenners bij uitstek: Showbizz Bart, Véronique De Kock en Familie-acteur Jo Hens. Silvia mag rekenen op de steun van Mathijs Scheepers, Pascal Braeckman en Lotte Pinoy.

AFLEVERING 15 OP VRIJDAG 20/01

Op vrijdag is er door de rechtstreekse uitzending van de eedaflevering van Donald Trump een kortere aflevering van Ligt er Flan op de Mont Blanc?, met de Maaseikse Amy Doumen en Gentenaar Loïs Seynaeve. Amy heeft enkele kampioenen in de zetel zitten, meer bepaald Jacques ‘DDT’ Vermeire, Ben ‘Pol’ Rottiers en Marijn ‘Boma’ Devalck. Loïs zet zijn beste beentje voor met Ivan Pecnik, Eline De Munck en Rob Vanoudenhoven.



Ligt er Flan op de Mont Blanc? van maandag 16 januari tot vrijdag 20 januari om 18u00 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm