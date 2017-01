De 21-jarige studente Aurelie Vannerom uit Frameries is één van de dertig schoonheden, die op 14 januari strijden voor het opperste kroontje van ’s lands mooiste. “Ik ben supergelukkig dat ik zo ver in deze wedstrijd ben geraakt”, vertrouwt de bevallige blondine ons toe. “Het is een unieke kans, waar ik ontzettend gelukkig ben om deel vanuit te mogen maken. Slechts 30 Belgische meisjes per jaar raken zo ver. En ik ben er ééntje van. Voor vele jonge meisjes is dit een unieke kans uit hun leven. En daar zeg ik geen neen tegen. Alleen al op het vlak van zelfvertrouwen heb ik de nodige sprongen voorwaarts gemaakt. De laatste weken waren ronduit intensief te noemen. Zeker met de stevige repetities voor de finale. Maar zelfs een ‘pittige road to the final’ nemen mij het plezier niet af dat ik de voorbije maanden heb mogen beleven. Natuurlijk zou ik graag met het kroontje naar huis willen gaan. Maar mijn belangrijkste streefdoel blijft vooral een top 12-plek. Heel de show kunnen meemaken zou het summum betekenen. Na Miss België wil ik vooral in de wereld van foto- en defileerwerk mijn weg zoeken. Ik weet dat het niet eenvoudig zal zijn. Maar ik heb de smaak en de vooral de zin te pakken om mijn weg hierin te zoeken. Maar eerst nog hard werken naar 14 januari toe. En daar blijkt het onder de knie krijgen van een choreografie echt niet van de poes. Na de stevige repetities probeer ik thuis nog wat te oefenen voor de spiegel. Het moet … en zal goed zijn (lacht).”

Nederlandstalige liedjes

« Ik versta heel goed Nederlands » , vertrouwt Aurélie ons toe. “In de kleuterschool was mijn eerste kennismaking met deze taal op muzikaal vlak. Wij zongen heel vaak korte Nederlandstalige liedjes. Ook in het middelbaar onderwijs, werd ik ondergedompeld in een stevig Nederlandstalig bad. Maar liefst zes uur per week kreeg ik het aangeleerd. Momenteel begrijp ik het Nederlands uitstekend. Alleen ben ik wat aan de trage kant met het praten. Ik moet nog vaak nadenken om uit mijn woorden te komen. Maar alle beetjes helpen, niet waar (lacht).”

Meer info over Aurelie Vannerom kan u vinden op:

https://www.facebook.com/Miss-Belgium-2017-Finalist-06-Aurélie-Vannerom-318105441884955/?ref=ts&fref=ts

Auteur: Bart Liekens - Foto: miss belgium.Be