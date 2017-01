Het stond in de sterren geschreven. De opa van de West-Vlaamse Miss België-finaliste Kyara Schacht blijkt profetische gaven te hebben. Hij voelde het al enkele jaren geleden in zijn kleine teen aankomen. Zijn kleindochter zou ooit de stap naar deze populaire schoonheidswedstrijd zetten. “Het was een tante van mijn opa, die me ooit tot de familie-Miss België omdoopte. En mijn opa … tja, hij nam die titel maar al te graag over”, glimlacht Kyara. “De voorbije maanden leefde ik in een ware rollercoaster. Omschrijf het maar gerust als een vrij intensieve periode. Maar wel ééntje waar ik ontzettend veel heb bijgeleerd. Zo kreeg ik de nodige beautytips om met een betere maquillage door het leven te stappen. Ook heb ik rasse schreden vooruitgang geboekt op de catwalk. Stuk voor stuk lessen, die mijn stoutste verwachtingen overstijgen. Je moet weten dat ik in deze wedstrijd ben beland omdat ik de voorbije twee jaar achter de schermen van Miss België mocht meewerken bij een bevriende kapper. Toen al kreeg ik de stille wenk dat ik me een keertje moest inschrijven voor Miss België. En dit jaar was het zo ver. Toen ik hieraan begon, had ik gehoopt om een goede beurt te maken in de West-Vlaamse finale. Maar persoonlijk had ik nooit verwacht dat ik met een crown card naar huis zou gaan. Laat staan dat ik een finaleplek voor Miss België ging bemachtigen. Toen Darline me contacteerde met het grote nieuws van mijn selectie, was ik aan het wenen van blijdschap. De voorbije maanden leerde ik zelfzekerder in het leven staan. Akkoord … als kapster moet ik met mijn klanten kunnen babbelen. Alleen is een presentatie op een podium voeren toch nog andere koek.”

Missen en hun mama/mammies

“Een avontuur van dergelijke grootte maak je maar één keer in je leven mee. Net daarom moet je er ook ten volle voor gaan”, glimlacht Kyara. “Heel mijn familie leeft enorm fel mee met mijn Missenverhaal. Zo heb ik maar liefst 5000 flyers gekregen. Die moesten stuk voor stuk geplooid worden. Ondertussen heeft mijn mammie (grootmoeder) er op eigen houtje al meer duizend geplooid. Maar ook mijn mama heeft haar steuntje in de rug gegeven. Ze heeft portefeuilles gehaakt, die we verkopen voor het goede doel. Ik ben ontzettend blij met haar steun.. Ze helpt me nu ook om het ideale kleedje voor de finale uit te kiezen. Enkele maanden geleden was het mijn grootmoeder bij de provinciale verkiezing. Nu is mijn mama met me mee geweest.”

Auteur: Bart Liekens - Foto: miss belgium.Be