Met 30 finalisten zijn ze nog in de running om het kroontje van Miss België 2017 te winnen. Eén van hen is de West-Vlaamse schoonheidsspecialiste Ellen Bacquaert. Lenty Frans omschreef haar als iemand ,die op het podium straalt en schittert zoals een ‘ster’. ‘Ik ben heel vereerd door Lenty’s commentaar”, vertelt Ellen. “Het podium is een beetje mijn comfortzone. Daar kunnen mensen me niet stoppen of tegenhouden. In mijn dansverleden heb ik al vrij veel meegemaakt. Niet altijd was het rozengeur en maneschijn. Vaak kwam ik mensen tegen die me het succes niet gunden. Jaloezie is vaak een lelijk beestje. Ik hou er gewoonweg niet van. Op het podium van Miss België leg ik meer de nadruk op he vrouw zijn, de mimiek en de presence. Ik amuseer me gewoon. Niemand houdt me tegen.”

Zelfstandige schoonheidsspecialiste

In het dagdagelijkse leven is Ellen schoonheidsspecialiste. Niet evident om dan een jaartje als Miss BelgiË door het leven te gaan. “Ik wist waaraan ik begon. Als ik Miss België word, zal de titel natuurlijk een impact hebben op mijn leven. Eerst en vooral zal ik mijn zaak even on hold moeten zetten, maar ik kan daarna de draad terug oppakken. Ik ben jong en ambitieus. Als ik niet win, kan ik misschien nog mee achter de schermen helpen als choreograaf en/of schoonheidsspecialiste. Eerst en vooral ga ik volop voor de titel. Het is een te unieke kans om een jaartje als Miss België door het leven te stappen. Mijn leven zou het alleszins enorm hard verrijken.”

Pittige aanloop

De aanloop naar de finale beschouwde Ellen als vrij pittig. “Je mag het zelfs als heftig omschrijven”, glimlacht de 23-voudige Belgische kampioene dansen. “Ik combineer mijn eigen zaak, geef nog 15u vaste dansles bij RDL Brugge en moest nog campagne voeren voor Miss België. Tijdens de eindejaarsperiode zat ik dan nog volgeboekt met klanten die er op hun bet wilden uitzien. Wanneer je iets graag doet, ga je er ook voor. Het was bij momenten vermoeiend. Maar ik sta daar niet bij stil. Ik geef me dan altijd voor de volle 100%.“

