Het langverwachte nieuwe album van Train komt op 27 januari 2017 uit. Met dit tiende studioalbum laat de band wederom horen nog steeds muziek te kunnen maken die mensen inspireert. “Elk album waar ik aan heb meegewerkt kent in het ontwikkelingsproces pieken en dalen. Iedere keer weer het leven van mensen beïnvloeden met je muziek is een haast onmogelijke taak. Maar als het dan toch weer lukt, is het alle bloed, zweet en tranen meer dan waard,” vertelt zanger Pat Monahan. “‘A Girl A Bottle A Boat‘ is misschien wel het leukste album geweest om aan te werken”. Het album staat vol met feelgood songs die door Train speels en met veel plezier gebracht worden, en dat is zeker te horen.

Bron: bol.com - Auteur: Persbericht - Foto: Hoes CD