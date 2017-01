In de eerste aflevering van het immomagazine Wonen.tv duikt Marcel Vanthilt op woensdag 18 januari onder in de wereld van immo en lost hij samen met ervaringsdeskundigen en experts woonvragen op.

Deze week test Marcel op spectaculaire wijze uit hoe sterk glas is als bouwmateriaal. Daarvoor gaat hij in de Koninklijke Militaire School in Brussel met verschillende wapens schieten op het sterkste glas ter wereld. Majoor Coghe van de school legt uit: "Het zijn verschillende glaslagen die op elkaar gekleefd zijn met een speciale plastic folie. Op die manier worden de scherven bij impact samengehouden. Dit wordt vooral gebruikt om gebouwen te beschermen, bijvoorbeeld in banken." Is er een wapen dat door het glas heen raakt?

Daarnaast bezoekt Marcel twee jonge twintigers in Brugge die al een tijdje huren, maar nu willen investeren in een eigen woning. Maar kunnen ze dan beter een bestaande woning renoveren, of best meteen een nieuwbouw zetten? Marcel zoekt het samen met hen uit. En in de rubriek "De sleutel" neemt Marcel een kijkje in het Geeraard de Duivelsteen in Gent, om te zien wie daar woont. "Welkom in de dertiende eeuw. Het is wel een beetje beangstigend eigenlijk, hoor," vindt Marcel.

In "Verbouwers" volgt Wonen.tv Jan, die zijn huis helemaal in zijn eentje verbouwt en dat zelf filmt. Maar dat verbouwen gaat niet altijd van een leien dakje: in deze aflevering moet hij een steunbalk van 245 kilogram omhoog krijgen. Hij graaft ook een gracht voor de wachtbuizen van zijn waterleiding, maar met het typisch Belgisch regenweer leidt dat tot nogal wat onvoorziene problemen…

Architectuurkenner Dag Boutsen bezoekt dan weer een woning in Gentbrugge ontworpen door architecten Dries Vens en Maarten Vanbelle. Zij plaatsten een grote boomstam pal in het midden van de woning, waarrond de hele woning opnieuw werd opgebouwd.

In "Katrien lost het op" zoekt Katrien Vanderlinden simpele oplossingen voor bouwproblemen. Deze week toont ze hoe je verfspatten voorkomt op het raam. Wonen.tv neemt daarnaast een kijkje in Cuba om te zien hoe mensen daar wonen, en zoekt uit wat het Nederlandstalige woord voor sifon is.

Wonen.tv: woensdag 18 januari om 20.40 uur op Eén.

Bron: Eén - Auteur: Persbericht - Foto: vrt