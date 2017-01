Het was een spannend einde vorige week vrijdag in THUIS: tijdens het proces krijgt Femke plots weeën. Zal Femke nu al bevallen, veel te vroeg? Hoe loopt het af?

Vic Vlerick, een zoontje voor Femke en Peter: "Ik heb een zoon!"

De dokters beslissen om de bevalling in te leiden. En gelukkig is alles goed verlopen: Peter mocht vandaag (maandag 16.1) als trotse vader het nieuws vertellen. Een zalig en teder moment in de gangen van de afdeling neonatologie. Want Vic kwam daar ter wereld. Te vroeg want 29 weken, maar omarmd met liefde: https://admin-syndicatie.vrt.be/video/ik-heb-een-zoon

THUIS-producer Hans Roggen: “We moeten de dokters en verpleegkundigen van de afdeling neonatologie van U.Z. Leuven enorm bedanken voor de warme ontvangst en medewerking. Maar zeker een speciale dank aan de ouders van wie we de kans kregen om hun pasgeboren kindje mee in ons verhaal te kunnen opnemen. Zij weten als geen ander welke vragen je als ouder krijgt als je baby te vroeg geboren wordt. En zonder hun medewerking konden we dit verhaal van prematuurtjes nooit vertellen. Onze kleine figurant stelt het heel goed en is ondertussen thuis bij zijn mama en papa.”

Liesje Delauré, dienst Communicatie UZ Leuven:

“Bijna 1 op de 10 baby’s wordt prematuur geboren. UZ Leuven werkte daarom graag mee aan THUIS om belangrijke aspecten rond vroeggeboorte te belichten. Vroeggeboren kinderen hebben vaak intensieve en hoogtechnologische zorgen nodig. Het is voor hun overleving en ontwikkeling echter even belangrijk dat deze zorgen binnen een koesterend kader worden toegediend, waarbinnen de ouders een centrale rol vervullen. Zij kunnen in alle rust en privacy onbeperkt bij hun baby aanwezig zijn, worden begeleid en ondersteund bij de zorg en worden aangemoedigd om zo veel mogelijk huid-huid contact of kangoeroezorg toe te passen en borstvoeding te geven.”

