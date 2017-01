Vorige week woensdag zagen maar liefst 1.083.000 Vlamingen (44.1%) bij VTM de terugkeer van Kamiel Spiessens, Snelle Eddy, Ronny King, Filip Mars en Firmin Crets, en de introductie van blonde stoot Annemie, trucker Igor en para Kurt. De honger naar typetjes oud en nieuw van Chris Van den Durpel is dus groot. Een greep uit aflevering twee van Allemaal Chris:

Bokser Firmin Crets speelt als stuntman in een film van en met Jan Verheyen en Filip Peeters.

Hoe is het met het Duits van Kamiel Spiessens gesteld?

Kamiel opent een bed & breakfast en ontvangt vandaag een groep oosterburen.

Philippe Mars beleeft in Blind Getrouwd zijn eerste huwelijksnacht.

Snelle Eddy is stevig onder de indruk van de directrice van zijn zoontje.

Trucker Igor staat net als iedereen in de file...



Allemaal Chris, woensdag 18 januari om 20u35 bij vtm









































































Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm