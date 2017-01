Wetstraat-journalist Marc Van de Looverbosch stond de voorbije 20 jaar op de eerste rij bij alle grote politieke omwentelingen in België. Een woelige periode waarin de Belgische politiek grondig is veranderd. In Wissel van de macht kiest hij daaruit zes verhalen die het huidige politieke landschap mee hebben bepaald:

De groenen regeren zich kapot

De Volksunie spat uiteen

De ondergang van het Belang

Het kartel CD&V/N-VA breekt

De val van Leterme

De ergste regeringscrisis ooit



Marc Van de Looverbosch interviewt alle hoofdrolspelers van toen. Als Wetstraatwatcher was hij destijds getuige van de gebeurtenissen. Hij praat erover met 27 toppolitici die vaak voor het eerst het achterste van hun tong laten zien over een aantal dramatische momenten van toen. Hun onthullende verhalen, zijn scherpe analyses en de unieke beelden uit het rijke VRT-archief leggen de mechanismen van de macht bloot, maar tonen even goed de menselijke drama’s in de Wetstraat.

Vanaf dinsdag 7 februari om 21.15 u. met telkens ook een nieuw complementair en interactief verhaal op www.canvas.be.

