Stan Van Samang liet vorig jaar drie keer het Sportpaleis vollopen voor zijn concert 'In 't groot'. Tijdens Van Gils & Gasten maakte de zanger bekend dat hij in 2017 opnieuw in het Sportpaleis zal staan. Fans duiden 8 december dus maar vast in hun agenda. Dit voorjaar maakt Stan een theatertournee door Vlaanderen en in de zomer treedt hij op op tal van festivals.

