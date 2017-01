Twaalf jaar zijn de jongens van Scrum al met z’n zessen op pad. Gedreven muzikanten, die hun voorliefde voor de folkmuziek niet onder stoelen of banken steken. Anderhalf jaar geleden had de frontman er genoeg van en stapte uit de band. In plaats van te stoppen, kozen de vijf anderen ervoor om door te gaan met een nieuwe zanger. Het was meteen ook het geschikte moment om zichzelf muzikaal te verruimen in de richting van toegankelijke popmuziek. De nieuwe single, ‘Miss Me (But Let Me Go)', is het eerste resultaat van die vernieuwing. Sinds vorige week vrijdag is de single uit in Nederland, België en Duitsland.



Ze bestaan sinds 2004, maar het is geen schande als je nog nooit gehoord hebt van Scrum. De band, bestaande uit Léon (zang), Marco (bas, piano, accordeon), Robin (gitaar, mandoline), Oscar (drums), Fred (bagpipes, tinwhistle) en Corné (viool, mandoline), is al vele jaren actief in het folkrock genre.

Het Scrum-verhaal kwam pas op kruissnelheid toen de band bijna dertien jaar geleden zijn eerste mini-EP uitbracht. Er kwamen festivaloptredens, die resulteerden in het debuutalbum 'Pro Libertate’. Dat kwam uit eind 2006. De single ‘Drunk Again’ deed het goed en bereikte begin 2007 een top 100-notering in de officiële Nederlandse hitlijsten. “Het Scrum-recept bestond in de beginjaren uit een combinatie van folk-, pop- en rockmuziek. In een latere fase, voegden we daar zelfs een snuifje hardrock aan toe. In 2008 reisden we naar Schotland, waar we de basis legden voor onze akoestische carrière. In datzelfde jaar stonden we nog in het voorprogramma van The Dubliners én brachten we ook nog een live EP uit. Scrum stond in binnen- en buitenland op heel wat festivalaffiches”, klinkt het bij de band.



Het 2de Scrum-album, ‘Killing Time’ (2010), was meteen ook gekoppeld aan de eerste theatertournee van de band. Het succes was zo groot, dat de band besloot om een DVD uit te brengen, ‘A Night at the Pub’ én een eigen single malt whisky: Fior Càirdeas (2012).



“2014 was ons moeilijkste jaar. Het vertrek van onze leadzanger zette ons aan het twijfelen. We hadden de keuze; stoppen of doorgaan, maar de keuze om door te gaan was voor iedereen snel gemaakt. Toen Léon als nieuwe leadzanger de band kwam versterken, wisten we zeker dat we de juiste keuze gemaakt hadden”, zegt Marco enthousiast.



Tijdens hun Single Malt Folk-tour in Theater De Stoep in Spijkenisse, konden we met eigen ogen vaststellen dat er een frisse Scrum-wind waait. “We spelen met deze tour 30 keer in Nederland en nemen ons publiek mee in onze eigen distillery”, zegt Léon backstage.



‘Miss Me’ (But Let Me Go) internationaal

Na hard ploegen en zweten, zou 2017 voor Scrum wel eens het jaar kunnen worden van de internationale doorbraak, zeker nu hun nieuwe single ‘Miss Me’ (But Let Me Go) ook is uitgekomen in België en Duitsland.



Surf naar www.scrummusic.com voor meer info over de band.

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single