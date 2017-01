In een kleine werkkamer in Kaapstad staat een piano. Het is de broedplaats van een voorstelling die geboren is in Zuid-Afrika en vervolgens vanaf februari 2017 noordwaarts zal vliegen naar de Lage Landen. Stef Bos (1961, Veenendaal, NL) is naar eigen zeggen bij toeval alle kanten opgewaaid tijdens zijn leven en woont in zijn hoofd in een soort niemandsland. Een niemandsland tussen Zuid-Afrika, Nederland en België. Dat zijn de landen waar hij thuiskomt als in een haven die hij telkens ook weer verlaat.



Al vroeg in zijn loopbaan na het succes van het lied ‘Papa’ liet de reismicrobe hem niet meer los. Zoekend in de verte naar zijn herkomst. Want soms heb je afstand nodig om te weten waar je vandaan komt. Vanaf zijn derde cd ‘Vuur’ ontstond veel van zijn repertoire reizend door Europa en Afrika.



Dat repertoire en de reisdagboeken die hij onderweg volschreef vormen de basis voor een voorstelling die heen en weer beweegt tussen de binnen en de buitenwereld. Het vreemde als een spiegel om jezelf te leren kennen.



