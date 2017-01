Vorige week werden 1.137.000 kijkers samen met Erik Goossens en zijn gezin teruggestuurd naar de late jaren 70. Deze aflevering van Groeten Uit was goed voor 51,2% marktaandeel (VVA 18-54, live +5). Op donderdag 19 januari 2017 maakt Herman Verbruggen een iets diepere sprong in de seventies. Hij reist samen met zijn vrouw Petra en dochters Roos en Billie terug naar 1975. Het jaar waarin Herman 12 jaar oud is, de Sanseveria’s hun opmars maken, het pretpark Walibi zijn deuren opent en Nederland het Eurovisiesongfestival wint met Ding-A-Dong.

Terug in de tijd reizen, doet Herman in stijl: in een typische Opel Kadett en op de tonen van KC and the Sunshine Band en George Baker. “Het ruikt hier naar opa zijn huis”, merkt dochter Roos op wanneer ze hun weekendhuisje ontdekken. Dé geur van 1975 roept ook bij Herman herinneringen op. De Sanseveria’s, het bloemenbehang, de roze badkamer en de groene keuken… het valt allemaal enorm in de smaak. De inhoud van de kleerkast kan dan weer minder overtuigen. “Dit zijn eerder fuck-me-not-botten”, weet Petra.

Boterhammen met pickles, gehakt, rosbief of pekelharing: daar kon je in 1975 nooit iets verkeerd mee doen. Al kijken de kinderen raar op wanneer Herman de pekelharing met veel smaak naar binnen speelt. Na het avondmaal ploft het gezin Verbruggen in de zetel voor een tv-avond. In 1975 keek de helft van de Vlamingen nog in zwart-wit en was het aanbod nog vrij beperkt. Het Rad der Fortuin, Black Beauty, Wie Van De Drie of Spel Zonder Grenzen: Roos en Billie vinden het maar niks. En ook Herman moet toegeven dat hij liever tv kijkt in 2017.

De volgende dag maakt An Lemmens haar opwachting bij het ontbijt. Zij stuurt Petra naar de kapper, want ’s avonds mag het gezin enkele mystery guests verwachten. Voor Petra is er ook minder goed nieuws. Zij wordt de hele dag naar de keuken verbannen, zoals dat voor een vrouw in 1975 hoorde. Ondertussen geeft Herman zijn kroost een les muzikale opvoeding en gaat hij helemaal los op zijn favoriete plaat van toen: Kung Fu Fighting van Carl Douglas.

In de prachtige tuin ziet Herman plots een Solex-brommer tegen de muur staan. Een bromfiets die Herman vroeger als 12-jarige ook zelf had. Samen met z’n kinderen maakt hij een ritje, en ook Petra vlucht even uit de keuken om mee te genieten. Wanneer plots de bel gaat en Jan Verheyen samen met zijn vrouw Lien Willaert en dochter Anna voor de deur staat, is de verrassing groot. Jan is een goede vriend van Herman en was ook zelf 12 jaar oud in 1975. Ideaal om samen herinneringen op te halen.

Door het feestje mag iedereen wat later opblijven, maar tijd om uit te slapen is er niet voor de familie Verbruggen. Het weekend wordt zondag afgesloten met wat voor Herman een wekelijkse verplichting was: de misviering. Een activiteit waar de kinderen duidelijk niet meer vertrouwd mee zijn. Was alles vroeger beter of toch maar niet?

OOK RADIOZENDER JOE BRENGT HERMAN VERBRUGGEN TERUG NAAR DE SEVENTIES

Ook radiozender Joe gaat terug in de tijd met Groeten Uit. Elke vrijdagavond blikt dj Jan Bosman terug op de uitzending van donderdag en de gast die daarin centraal stond. Samen met hem maakt Jan tussen 19.00 en 21.00 uur radio zoals in de tijdsgeest van zijn gast en doorloopt hij de soundtrack van zijn leven. Op vrijdag 20 januari 2017 doet hij dat samen met Herman Verbruggen en populaire seventies hits zoals That's The Way (I Like It) en Kung Fu Fighting.



Groeten Uit, donderdag 19 januari om 20u35 bij vtm

