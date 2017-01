Recent was Gers Pardoel (‘Ik neem je mee’, ‘Louise’, ‘Bagagedrager’) nog verrassingsgast tijdens de Clouseau-concerten in het Antwerps Sportpaleis en ook de komende maanden blijft zijn vizier gericht op Vlaanderen; in het voorjaar volgt het nieuwe album en is hij één van de smaakmakers van het vtm-programma ‘Liefde voor muziek’.



In afwachting van nieuwe muziek, start Gers dit voorjaar met zijn eerste theatertournee in Vlaanderen. Samen met zijn band, brengt Gers z’n grootste hits, maar ook andere liedjes die terug te vinden zijn op zijn albums, of waar hij een sterke band mee heeft. Gers vertelt openhartig hoe hij van keukenboer doorgroeide naar artiest. Het wordt een eerlijke, ontwapenende avond, waarbij Gers uit de biecht klapt en voor het eerst ook het verhaal vertelt achter ‘Louise’, ‘Bagagedrager’ e.v.a. “De intieme sfeer van het theater brengt mij dichter bij m’n gasten. De gezellige setting zorgt ervoor dat ik hen kan meenemen in mijn verhaal. Een eigen theatershow is één van mijn dromen die eindelijk afgevinkt kan worden op het lijstje. Ik heb er ontzettend veel zin in”, zegt Gers.



Alle info over Gers Pardoel z’n theatertour (inclusief speeldata), kan je terugvinden op zijn website: www.gerspardoel.nl

Auteur: Persbericht - Foto: Affiche evenement