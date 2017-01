Het kan snel gaan voor talentrijke alleskunners zoals Max Colombie. In 2014 opent hij als/met Oscar And The Wolf op zondagmiddag The Barn in Werchter. Een jaar later staat hij al bovenaan de affiche en zorgt hij -weerom in The Barn- voor een ongeziene extase. Nog eens twee jaar later zijn er een paar Sportpaleizen gevuld en is Pukkelpop afgesloten. En dat alles op basis van 1 album, het debuut ‘Entity’ (2014), en 1 single, ‘The Game’ (2016). De internationale klasse van Colombie blinkt ondertussen zo hard als zijn vaak excentrieke podiumoutfits. Maart brengt een nieuwe single. Het nieuwe album volgt later dit jaar. Op vrijdag 30 juni staat Oscar And The Wolf voor de derde keer op Rock Werchter. Alle goede dingen bestaan uit drie.



Rock Werchter pakt in 2017 sterk uit. Tien namen zijn nu gekend. Imagine Dragons, Arcade Fire en Kings of Leon komen op donderdag 29 juni naar het Festivalpark. Oscar And The Wolf en Radiohead staan er op vrijdag 30 juni, Blink-182, Linkin Park en System Of A Down op zaterdag 1 juli. Alt-J en Foo Fighters zijn bevestigd voor zondag 2 juli. Rock Werchter 2017 vindt plaats van donderdag 29 juni tot zondag 2 juli in het Festivalpark in Werchter. Tickets zijn in verkoop via www.proximusgoformusic.be en www.ticketmaster.be. Alle info via www.rockwerchter.be.

