Misschien was u er ook zo eentje die in de zomer van 1986 op kot in -laten we even stellen- Brussel, de echte zomer diende in te ruilen voor een tweede zit . Gebukt onder een loden hitte, maar gewapend met de indertijd nog tot regio Brussel beperkte ‘Studio Brussel’ en een berg goede moed , ging je de strijd aan met de studieduivel. Wie uiteindelijk won laten we even in het midden, maar die Studio Brussel had toen een zekere Mike Verdrengh als dj in de namiddag , en die goeie mens draaide steevast iedere dag ‘You get to me’. Een Belgisch hitje van een stel getalenteerde muzikanten, Paul Michiels en Jan Leyers, die mekaar vonden dankzij gemeenschappelijke vriend Bart Peeters. Ze noemden zichzelf ‘The Soul Sisters’, maar die naam zou nog een aantal keer veranderen. Eerst naar ‘Soulsister’, waarmee ze met ‘Like a Mountain’ en vooral ‘The way to your heart’ voor hun grote doorbraak zorgden. Wereldwijd verkochten ze van hun debuut ‘It takes two’ zo maar even 700.000 exemplaren, iets waar zelfs wereldbands nu stevig van achterover willen vallen. Ook hun tweede, ‘Heat’, liep best lekker met hits als ‘Through before we started’ en ‘Well well well’. Alleen al in België gingen er meer dan 100.000 stuks over de toonbank van wat toen nog ‘platenwinkel’ heette.

Spreekt vanzelf dat het duo met al deze talenten ook de Tiense Grote Markt al ooit passeerde. Voor het eerst deden ze dat in 1987, op de allereerste editie van Suikerrock. Vorig jaar vierden ze nog hun 30 jarig bestaan met een uitgebreide theatertour. Op de 31ste verjaardag van Soulsister staan ze op -jawel- de 31ste editie van Suikerrock: Leyers, Michiels, een negenkoppige begeleidingsband en hun indrukwekkende resem hits waar de tijd geen enkele vat op heeft.

Als er één uitnodiging is waar u aanstaande zomer op dient in te gaan is het -lijkt ons- deze toch wel: Soulsister op zondag 30 juli 2017! Belgische topkwaliteit, en als je weet dat ze de affiche delen met Zucchero, lijkt die zondag alvast méér dan prettig te worden!



Dagtickets voor zondag 30 juli en combi-tickets zijn beschikbaar via de Suikerrock ticketshop en Ticketmaster

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes CD