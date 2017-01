Skipakken en thermisch ondergoed worden klaargelegd voor de slotweek van Ligt er Flan op de Mont Blanc?. Van maandag 23 tot vrijdag 27 januari deelt Niels Destadsbader de laatste tripjes richting sneeuw uit. Daarvoor wordt opnieuw de hulp ingeroepen van bekend Vlaanderen, met deze week diverse namen als Koen Crucke, Bieke Ilegems, Bart Kaëll, Stan Van Samang, Laura Tesoro en Familie-actrices Caroline Maes, Bab Buelens en Sandrine André. Gemiddeld kon het winterse spelprogramma de voorbije drie weken 357.000 kijkers bekoren, goed voor een marktaandeel van 29,4% (VVA 18-45).

AFLEVERING 16 OP MAANDAG 23/01

Kim Derycke uit Aalst en Jordih Demaegdt uit Deerlijk zetten de vierde en laatste week van Ligt er Flan op de Mont Blanc? in. Kim is uitzendconsulente van beroep, maar kan ze ook haar teamgenoten Guga Baùl, Koen Crucke en Laura Tesoro aan het werk kan zetten? Jordih en Niels Destadsbader wonen niet alleen in dezelfde gemeente, ze speelden ook in dezelfde voetbalploeg. Met de hulp van Julie Van den Steen, Wendy Van Wanten en Peter Van de Veire hoopt Jordih ook in dit spel te scoren.

AFLEVERING 17 OP DINSDAG 24/01

Dinsdagavond barst de strijd los tussen huidige en voormalige Familie-acteurs. Naast Leen Treutens uit Nieuwenhove zetelen Caroline Maes, Sandrine André en Bab Buelens. Kevin Verlinde uit Meulebeke krijgt enkele ex-acteurs uit de soap aan zijn zijde: Bieke Ilegems, Peter Van Asbroeck en Kadèr Gürbüz. Wie haalt de overwinning thuis in deze clash der generaties?

AFLEVERING 18 OP WOENSDAG 25/01

De 56-jarige Christelle De Neve uit Kerksken is de oudste deelneemster aan het programma, maar bewijst dat ze niet onder hoeft te doen voor het jong geweld. Stan Van Samang, Roel Vanderstukken en Dagny Ros schreeuwen haar naar de finish. Drago De Rijk uit Wezembeek-Oppem kan rekenen op enkele iconen van het Vlaamse lied: Bart Kaëll, Willy Sommers en Luc Steeno.

AFLEVERING 19 OP DONDERDAG 26/01

Op donderdag houden Peter De Loose uit Zwevezele en Ineke Foubert uit Sint-Niklaas de sofa’s warm in hun strijd voor een reisje naar de kou. Dat doen ze uiteraard niet alleen: Peter krijgt versterking van Laura Tesoro, Ketnet-wrapster Sien Wynants en Staf Coppens, Ineke wordt bijgestaan door sportievelingen Dirk Van Tichelt, Maarten Vangramberen én haar groot idool Wesley Sonck.

AFLEVERING 20 OP VRIJDAG 27/01

De laatste week wordt in schoonheid afgesloten met Kathleen Lambrix uit Sint-Margriete-Houtem en Tina Denys uit Menen. Kathleen krijgt de steun van Romeo’s Chris Van Tongelen, Davy Gilles en Gunther Levi, ambiance verzekerd dus. Tina heeft al ervaring met het beklimmen van de Mont Blanc, vrijdag doen Lotte Pinoy, Bieke Ilegems en Hilde De Baerdemaeker er alles aan om haar opnieuw naar de top te brengen.



Ligt er Flan op de Mont Blanc? van maandag 23 januari tot en met vrijdag 27 januari om 18u00 bij vtm

