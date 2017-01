Krijgt de band Black Eyed Peas een nieuwe leadzangeres? Volgens The Daily Star wel.Op basis van bronnen melden zed at Nicole Scherzinger de nieuwe leadzangeres van de bekende groep rond Will I.Am zou worden.

Scherzinger zou de huidige zangeres Fergie vervangen omdat zij het te druk heeft met haar soloalbum Double Dutchess en te weinig tijd zou hebben om nieuwe nummers met de band op te nemen.

Bron: hln.be - Auteur: Bart Liekens - Foto: hoes single