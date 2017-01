Iris Law, de 16-jarige dochter van Jude Law en Sadie Frost is het gezicht van een nieuwe lipsticklijn van het Britse merk Burberry. Het is niet de eerste keer dat het merk kiest voor een bekende ‘dochter’ of ‘zoon’ van. Eerder schakelden de Britten ook al Romeo en Brooklyn Beckham in.

Bron: Het Nieuwsblad

