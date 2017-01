De human-interestreeks De klas geeft vanaf dinsdag 31 januari elke week een inkijk in de leefwereld van een groep zestienjarigen. Hoe kijken zij naar de wereld, de maatschappij? In elke aflevering krijgt een klas vijfdejaars een onverwachte nieuwe leerkracht over de vloer, iemand die ze misschien kennen van televisie.

Wat gebeurt er als plots Otto-Jan Ham, Danira Boukhriss of Erik Van Looy lesgeeft? Acht weken lang inspireren leerlingen en leraren elkaar, en snijden ze een thema aan dat bij hen leeft.

De klas: vanaf 31 januari elke dinsdag om 20.40 uur op Eén.

Bron: En - Auteur: Persbericht - Foto: vrt