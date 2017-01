De typetjes in het hoofd van Chris Van den Durpel blijven geweldig scoren. De eerste twee afleveringen op woensdag 11 en 18 januari hadden gemiddeld 1.111.000 kijkers (live +7) en halen een marktaandeel van 34,1% (VVA 18-54). Maar ook de herhalingen blijven het zeer goed doen. Die van zondag 22 januari kreeg die dag alleen nog eens 446.000 kijkers voor het scherm.

In aflevering 3 worden twee grote kanonnen naar boven gehaald. De voorbije weken bleef hij in de coulissen, maar eindelijk spat de enige echte Jimmy B nog eens van het scherm, fris gekapt en in modieus pakje gestoken. Vlaanderen’s grootste showbizzkenner heeft meteen nog een ander kanon in zijn wagen. Niemand minder dan Stan Van Samang oefent in afwachting van alweer een vol Sportpaleis zijn stembanden. Samen met Jimmy B steekt hij in de auto een paar grote hits in een nieuw jasje.

Nog meer muziek is er van rapper MC Joel die een eigen ode aan zijn heimat Limburg brengt, samen met de lokale nachtegaal Dana Winner. Jan Verheyen en Filip Peters moeten op set van hun nieuwe film afrekenen met een weerspannige stuntman Firmin Crets. Kamiel Spiessens ontdekt hipsters in z’n Bed & Breakfast, Junior, de zoon van Snelle Eddy wordt verliefd, Kris Wauters leert Sylvain Van Genechten kaarten en Commissaris Huyghebaert geeft ons tips tegen terreur. Verder nog Suzanne, Filip Mars, Trucker Igor en een hoogst ongewone Chirurg van Cauwenberghe!



Allemaal Chris, woensdag 25 januari om 20u35 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm