Verscholen in de Ngogo-jungle van Oeganda leeft een bijzondere groep van meer dan 140 chimpansees, de grootste groep chimpansees ooit gezien. De chimpansees staan bekend als de ‘warrior apes’ en hebben door middel van dominantie en het smeden van politieke allianties een groot imperium opgebouwd. Een imperium dat te allen tijde moet worden beschermd. Vreemde apen of vijanden worden opgejaagd en genuttigd als snack, zelfs soortgenoten. De ‘warrior apes’ werden voor het eerst ontdekt door antropoloog David Watts in 1993, die vanaf dat moment besloot ze te volgen om meer te weten te komen over hun opvallende samenleving. Pas na een jaar werden David en zijn collega’s geaccepteerd door de chimpansees, die tot dan toe voortdurend wegrenden voor de camera’s van de onderzoekers. Meer dan twintig jaar volgden de antropologen het leven van deze unieke groep chimpansees: een groep die drie keer groter is dan een gemiddelde groep. Het levert een indrukwekkend verhaal op over leiderschap, dominantie en het smeden van politieke allianties, gezien door de ogen van vier chimpansees die nadrukkelijk worden gevolgd. De anderhalf uur durende documentaire Rise Of The Warrior Apes geeft zo een prachtig beeld van het gedrag en de leefwereld van chimpansees en biedt wellicht zelfs nieuwe inzichten in het begrijpen van de menselijke evolutie. Rise Of The Warrior Apes is op zondag 5 maart om 22:00 uur te zien bij Discovery Channel.



Het kostte Watts en Mitani aanvankelijk veel moeite om de chimpansees te volgen. Schuchter als de chimpansees waren voor hun menselijke toeschouwers, renden ze steeds weg voor de camera. Pas na een jaar van volharding werden de twee antropologen geaccepteerd. Allereerst door chimpansee Hare, een van de leiders van de groep, en later ook door de rest. Zo konden ze decennialang van dichtbij filmen hoe deze grote groep chimpansees samenleeft. Ze zagen hoe de alfachimpansee Mweya zijn nummer 1-positie kwijtraakte aan de agressievere Lofty, die zijn plaats vervolgens weer verloor aan Bartok die minder sterk is, maar wel beter in het smeden van coalities en daardoor het aanzien van de groep krijgt.



Als baas van de groep krijgt Bartok vanzelfsprekend voorrang bij de vrouwtjes. Maar dat niet alleen de alfamannetjes op dit gebied de dienst uitmaken, laat Pincer zien. Deze chimpansee heeft de meeste menselijke trekjes van de groep en staat ergens halverwege de hiërarchische ladder. Toch blijkt na zijn dood dat hij meer nakomelingen heeft gekregen dan welke alfachimpansee uit groep dan ook. Een opvallende uitkomst die eerdere opvattingen over dominantie in de chimpanseegemeenschap in twijfel trekt.



De antropologen willen vooral ook graag weten hoe het kan dat deze groep zo groot is. Hoe lukt het ze om in harmonie samen te leven? Tot hun verbazing zien ze hoe de groep in al die jaren eerder groeit dan uit elkaar valt. Op zijn hoogtepunt bestaat hij zelfs uit meer dan 200 chimpansees en is hij dik vier keer groter dan een gemiddelde groep. Interessant is te zien hoe de groep met deze groei omgaat en hoe hij – bij gebrek aan voldoende voedsel – zijn territorium probeert uit te breiden. De oorlogsvoering gebeurt onder aanvoering van ‘commandant’ Ellington en lijkt in veel facetten op die van mensen. En dat is zeker niet de enige parallel die te zien is in deze in alle opzichten boeiende documentaire.



Auteur: Persbericht - Foto: logo