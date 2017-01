Kijk jij MTV via Telenet? Dan hebben we nieuws voor je! MTV verhuist vanaf woensdag 1 februari naar kanaal 19.

Maak je geen zorgen: Catfish, Ridiculousness, Teen Mom, Geordie Shore, Ex on the Beach... Al je favorieten verhuizen mee en zijn bij Telenet op kanaal 19 in spetterende HD-kwaliteit te bekijken.



Over MTV België MTV is het Youth & Entertainment-merk binnen de portfolio van Viacom International Media Networks Benelux. MTV brengt entertainment en richt zich op de belevingswereld van jongeren. Als onderdeel van Viacom, één van 's werelds grootste internationale mediabedrijven, is het voor MTV mogelijk om Belgische fans toegang te geven tot internationale sterren en shows, zoals Catfish, Teen Mom, MTV VMA en vele andere. Ook lokale producties spelen een grote rol bij MTV, zoals Ex on the Beach: Double Dutch en Dutch Ridiculousness. MTV is in België te zien via Proximus op kanaal 162 en via Telenet op kanaal 19 (vanaf 1 februari 2017).



