Superster Céline Dion komt na een afwezigheid van bijna tien jaar weer naar Nederland. De Canadese die met nummers als 'The Power Of Love', 'Think Twice' en natuurlijk Titanic-ballad 'My Heart Will Go On' de wereld veroverde geeft op vrijdag 23 juni in het kader van haar 'LIVE 2017' tour een exclusieve show in de Arnhemse GelreDome. De kaartverkoop van dit bijzondere concert begint op vrijdag 3 februari om 10:00 uur. Meer informatie: www.greenhousetalent.com/celinedion.







Bron: greenhousetalent.com - Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single