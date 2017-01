Chris Dusauchoit was slachtoffer van seksueel misbruik

TV-gezicht en radiopresentator Chris Dusauchoit was ooit slachtoffer van seksueel misbruik. Op Twitter raakte de mediapersoonlijkheid verwikkeld in een strijd met Joris Van Cauter, de advocaat van Roger Vangheluwe. “Ik ben slachtoffer van seksueel misbruik. Ik heb recht van spreken”, aldus Dusauchoit. “There, ik gooit het in de groep. Nooit zal ik de daders hiervan kunnen vergeven.”







Bron: Het Nieuwsblad - Auteur: Bart Liekens - Foto: En