Evelien & Nicolas. Veerle & Nick. Zij worden de eerste twee matches die op maandag 30 januari 2017 in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd bloednerveus het gemeentehuis zullen binnen stappen.

Maar liefst 2800 single Vlamingen schreven zich na afloop van het populaire eerste seizoen – gevolgd door een klein miljoen kijkers – in, in de hoop hun perfecte match te vinden. De vier experten, Gert Martin Hald, Margo Van Landeghem, Alexander Witpas en Sybille Vanweehaeghe lieten de deelnemers een batterij aan testen afleggen en screenden hen op verschillende vlakken. Uit de 2800 singles vormden ze op basis van wetenschappelijke criteria de vier beste matches. Of zij het aandurven om hun jawoord te geven aan een partner die ze nog nooit gezien hebben en hoe zij de eerste weken van hun huwelijk ervaren, kan de kijker vanaf maandag 30 januari 10 weken lang volgen bij VTM.

In de eerste aflevering maken we kennis met de eerste vier deelnemers, en komen we van de experten te weten waarom zij geloven dat Evelien & Nicolas, en Veerle & Nick een goede match zouden kunnen vormen.

EVELIEN & NICOLAS

De 29-jarige Evelien, een begeleidster in de gehandicaptenzorg uit Vlierzele is een vrolijke, goedlachse en sociale spring-in’t-veld die graag in de natuur vertoeft en dol is op haar kat Yoyo. Gezelligheid troef thuis met z’n twee, maar een man zou nog welkom zijn. “Ik heb een leuke job, ik heb dit huis kunnen kopen en heb een fijne familie, maar als ik in m’n zetel lig, denk ik dat het wel leuk zou zijn moest er iemand naast me zitten.”

Ook de 27-jarige productmanager Nicolas uit Deurne mist dat. “Er zijn zo veel dingen die me interesseren en die ik graag zou willen doen. Maar gezellig alleen met z’n tweeën dingen doen, dat gaat niet he? (lacht)”. “Ik heb altijd gezegd dat ik maar 1 keer wil trouwen. Ik neem dat nog altijd zeer serieus.” Nicolas barst van nieuwsgierigheid wanneer hij te horen krijgt dat er een match is gevonden voor hem. “Nu wordt het wel heel concreet plotseling. Wie is ze, waar woont ze, wat doet ze, hoe gaat onze trouw zijn, wat ga ik aandoen? Zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik heb zo veel vragen!”

VEERLE & NICK

De 35-jarige Veerle, een IT application consultant uit Antwerpen, ziet dit experiment als een avontuur waarbij ze niets te verliezen heeft. “Ik ben nu toch wel even alleen en ik mis dat gewoon: iemand die er is. Single zijn is leuk, maar voor even. Ik heb altijd willen trouwen, maar ik ben ondertussen al wat ouder en had zoiets van: dit gaat er gewoon niet meer van komen. Dat maakt het ook zo speciaal dat ik dit nog kan doen.” Ze hoopt op het gemeentehuis een charismatische man aan te treffen die positief in het leven staat en gevoel heeft voor humor.

Volgens de experten heeft Veerle zo iemand effectief nodig, en zij denken dat de 30-jarige Nick, een vertegenwoordiger uit Nijlen, haar dat te bieden heeft. “Ik zit met bouwplannen in mijn hoofd en ik wil kindjes, maar alleen gaat dat niet. Ik heb wel al een langetermijnplanning in mijn hoofd. Ik hou van sterke persoonlijkheden, iemand die stevig in haar schoenen staat en het voortouw kan nemen. Mogelijk is degene die de experten voor mij hebben uitgekozen, mijn soulmate waarmee ik een toekomst kan uitbouwen. Dit kan mijn leven bepalen.”

De eerste aflevering van Blind Getrouwd filmt de deelnemers wanneer ze het nieuws krijgen dat een match is gevonden voor hen, wanneer ze hun familie en vrienden het goede nieuws vertellen, wanneer ze hun trouwjurk en trouwkostuum gaan passen. Maar ook hun angsten en onzekerheden die bij momenten toeslaan in aanloop naar het huwelijk. Kunnen ze de stress nog aan of neemt de spanning de bovenhand? Staan ze te popelen om het gemeentehuis te betreden of willen ze op het einde liever rechtsomkeer maken? En zullen ze ‘ja’ zeggen? Bij één van de matches komt de kijker het op maandagavond 30 januari al te weten.



Blind Getrouwd, maandag 30 januari om 20u35 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm