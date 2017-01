Bijna 1 op de 3 (31,9%) veertigers in Vlaanderen zou graag een totaal andere job doen. Dat blijkt uit een onderzoek dat Joe uitvoerde in samenwerking met onderzoeksbureau iVOX bij 1000 35-54 jarigen in Vlaanderen. Joe doet dit onderzoek naar aanleiding van De Switch, een actie die vandaag, maandag 30 januari 2017, start. Joe zendt een week live uit vanuit een pop-up koffiebar in Gent om zijn luisteraars te inspireren en te motiveren om hun loopbaan een boost te geven, moesten ze daar over nadenken.

1 op de 2 wil iets totaal anders doen mochten ze hun carrière opnieuw beginnen

Bijna 8 op de 10 van de 35-54 jarigen (77%) vindt dat ze op dit moment een toffe job hebben. Opvallend is dat 46,1% al meer dan 15 jaar hetzelfde beroep uitoefent. Maar 1 op de 2 (49,1%) geeft wel aan dat het niet hun droomjob is. Bijna 6 op de 10 (57,5%) heeft het gevoel dat ze meer kunnen dan wat ze nu laten zien in hun job. Maar liefst 1 op de 2 (49,1%) wil iets totaal anders doen mochten ze hun carrière opnieuw beginnen. 1 op de 10 (11,1%) is op dit moment al actief op zoek naar een nieuwe job.

Bed & breakfast uitbaten spreekt het meest aan

Als de 35-54 jarigen carte blanche krijgen qua jobkeuze, spreekt het uitbaten van een bed & breakfast in het buitenland of in Vlaanderen hen het meeste aan (34,2%), gevolgd door het runnen van een koffiebar (30,7%) en leerkracht of prof zijn (30,3%). Ook de reissector, een job in de non-profit en sociale sector scoren hoog.

Leeftijd, durf en financiële status houden een jobverandering tegen

De belangrijkste motivaties voor de 35-54 jarigen om hun huidige job te blijven doen zijn het loon (49,1%), de jobzekerheid (47,8%) en de reistijd om op de werkplek te geraken (44,1%). Het loon is ook tegelijkertijd de grootste trigger (55,5%) om de overweging te maken naar een nieuwe job, gevolgd door de reistijd (36,6%) en de jobinhoud (34,5%). Wat hen het meeste tegen houdt om een nieuwe job te gaan doen is hun leeftijd (45,7%), de durf om ervoor te gaan (44%) en hun financiële status (41,2%).

De motivatie om te veranderen van job, is het grootst bij de ‘jongere’ veertigers (35-45 jaar). Bijna 1 op de 2 van hen (45,8%) heeft een nu of nooit-gevoel als ze nadenken over een nieuwe job en is klaar voor een nieuwe fase in zijn leven (48%). Een extra belangrijke trigger die deze doelgroep tegenhoudt om de stap te zetten, is de zorg voor hun kinderen (24,4%), wat bij de ‘mature’ veertigers (46-54 jaar) maar 12% is.

Het online onderzoek bij de 1000 Vlamingen is representatief op geslacht, leeftijd en diploma en werd in januari 2017 door iVOX uitgevoerd.

Joe vanaf vandaag, maandag 30 januari, een week in Gent voor De Switch

Vanaf vandaag, maandag 30 januari 2017, opent Joe een week een pop-up koffiebar in de Veldstraat 13 in Gent. Dj’s Raf Van Brussel, Rani De Coninck, Alexandra Potvin en Carl Schmitz maken er live radio tussen 09.00 en 19.00. Luisteraars kunnen elke dag langskomen en bij een koffie praten met loopbaancoaches die meer vertellen over hoe je best solliciteert op je veertigste, maar ook babbelen met experten die opleidingen aanbieden en businessplannen toelichten. Er komen ook luisteraars en bekende gasten langs die de stap hebben gezet naar een nieuwe job. Op deze manier wil Joe supporteren voor zijn luisteraars en hen inspireren en motiveren om hun loopbaan een nieuwe boost te geven, moesten ze daar over nadenken.

De Joe-dj’s namen ook zelf letterlijk de proef op de som: wat zouden ze doen als ze geen radio maken? Rani De Coninck zou een Oscar willen najagen en actrice worden, Anke Buckinx zou verpleegster willen worden en Sven Ornelis zou een restaurant openen. Raf Van Brussel zou piloot worden, Alexandra Potvin opent een bloemenwinkel en Carl Schmitz zou aan de slag gaan als tramchauffeur.

Bron: Joefm - Auteur: Persbericht - Foto: JoeFM