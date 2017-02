Made in Europe is een achtdelige reisreeks waarin Dimitri Verhulst de kijker op sleeptouw neemt langs de belangrijkste halteplaatsen van de Europese cultuur. Hij ontrafelt de Europese identiteit aan de hand van de meest uiteenlopende culturele iconen: van Beethoven tot Pussy Riot, van James Joyce tot de minirok, en van Dracula tot Lego.

In een tijd waarin Europa onder vuur ligt gaat Dimitri Verhulst op zoek naar het culturele DNA van ons continent, aan de hand van acht thema's die gerelateerd zijn aan vrijheid: rebellie, religie, de vrije vrouw, verbeelding, de duistere kant, verlangen, vernieuwing en idealen.

In elke aflevering komen diverse iconen uit verschillende landen en uiteenlopende culturele disciplines aan bod die op een of andere manier verbonden zijn. Wat hebben Pippi Langkous, Socrates en de Punk met elkaar te maken, bijvoorbeeld. Made in Europe is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Pieter Steinz. Het is een coproductie van VPRO en Canvas.

Made in Europe heeft ook een uitgebreid en interactief digitaal luik, en het Vlaams-Nederlandse cultuurhuis deBuren organiseert wekelijks een podiumprogramma dat aansluit bij de afleveringen.

Vanaf zondag 12 februari om 20.15 u. op Canvas, www.canvas.be en www.vrtnu.be.

