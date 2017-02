The Chainsmokers komen op donderdag 29 juni naar Rock Werchter . De clip van 'Closer' (2016) -de grootste hit van The Chainsmokers tot op heden- is al meer dan 1 miljard keer bekeken op YouTube. Het is een waanzinnig getal. Achter de naam The Chainsmokers gaan Alex Pall en Drew Taggart schuil. Twee Amerikaanse dj's en producers die zich een naam opbouwen met straf remixwerk. Ze beginnen bij hun favoriete indierockbands (Phoenix, Two Door Cinema Club) en schuiven op naar steeds grotere namen (Bastille, Ellie Goulding). In 2015 breken ze door met eigen composities. 'Roses', 'Don't Let Me Down' en het immens populaire 'Closer' behoren tot de topnummers van de voorbije twee jaar. In die tijdspanne springen ze van plaats 97 naar 18 in de jaarlijkse Top 100 van DJ Mag. Het succesrecept van The Chainsmokers is even eenvoudig als geraffineerd: onvergetelijke hooks, goddelijke gaststemmen en grote emoties. Met daarbovenop de ambitie om altijd een stap voor te blijven op de rest. Met nieuwe single 'Paris' zetten ze dit ineens kracht bij. The Chainsmokers staan op donderdag 29 juni op Rock Werchter. Dansen zullen we. Meezingen ook.



Het lijstje bevestigde namen voor Rock Werchter 2017 oogt bijzonder mooi. Arcade Fire, Kings of Leon, The Chainsmokers, Imagine Dragons, Lorde en Agnes Obel schitteren op donderdag 29 juni in het Festivalpark. Radiohead, James Blake, Oscar And The Wolf, Royal Blood, Bazart, White Lies en Future Islands zijn er op vrijdag 30 juni. Voor zaterdag 1 juli zijn Linkin Park, System Of A Down, Blink-182 en Bonobo reeds bevestigd. Foo Fighters, alt-J, Dropkick Murphys, The Lumineers komen naar Werchter op zondag 2 juli. Meer namen volgen snel.



Rock Werchter 2017 vindt plaats van donderdag 29 juni tot zondag 2 juli in het Festivalpark in Werchter. De dagtickets voor zaterdag 1 juli zijn inmiddels uitverkocht. Een wachtlijst is geopend. Alle andere ticketcategorieën zijn nog beschikbaar. Tickets voor Rock Werchter 2017 zijn te koop via www.proximusgoformusic.be en www.ticketmaster.be.

Auteur: Persbericht - Foto: logo