Na zijn veertien Oscarnominaties en zeven Golden Globes, heeft LA LA LAND ondertussen ook de harten van de Belgen veroverd. Afgelopen week trokken meer dan 100.000 bezoekers massaal naar de bioscoop voor naar het filmevenement van het jaar. Op social media vinden we alvast tal van enthousiaste reacties!



Zie hier enkele quotes :

Facebook :

« Heb vandaag ook overwogen om een 2de keer te gaan.

Heb dan maar zelf gedanst op de e40 »

« Prachtige film, liedjes gaan nog heel de dag in mijn hoofd zitten! »

« Believe the hype »

Cinenews:

« De film is een rijkgevuld kleurenpallet, wat ik bijzonder leuk vond eigenlijk. Ik hield echt van de retro-vibe in Mia's kamer en de openingsscène doet je dromen van betere en kleurrijkere (usa-) tijden! Ryan Gosling & Emma Stone verdienen in feite wel een Oscar. Hun chemie spat van het scherm. Héél goed geacteerd (en mooi om naar te kijken) . »



Twitter:

« My oh my. Wat is La la Land een goeie film »

« Ik haat musicals maar La La Land is serieus een revelation echt 10/10 een van de beste films die ik in een hele lange tijd heb gezien »

« La La Land zouden ze voor altijd in de bioscopen moeten laten draaien. Ongekend mooi. »

Mia (Emma Stone) droomt ervan actrice te worden in Hollywood. Tussen het serveren van koffies door holt ze van de ene auditie naar de andere. Jazzmuzikant Sebastian (Ryan Gosling) speelt piano in sjofele clubs om de eindjes aan elkaar te knopen. Voor beiden lijkt het leven waar ze op hopen ver weg. Het lot brengt deze dromers samen, maar is hun liefde bestand tegen de verleidingen en de teleurstellingen van het hectische leven in Hollywood?

LA LA LAND wordt verdeeld door Belga Films en is sinds 25 januari te zien in de bioscoop.

