Het is steeds moeilijker om met klassieke muziek een nieuw publiek aan te spreken. Om mensen te overtuigen van de aantrekkelijkheid van zijn symfonische project, ging dirigent Walter Proost aan de slag met de befaamde Italiaanse arrangeur Roberto Molinelli en de Belgische topgitarist Eric Melaerts. "Het is de enige manier om ook de klassieke werken te kunnen blijven spelen," zegt Proost. "Met deze concerten tonen we aan een nieuw publiek hoe spectaculair symfonische muziek kan zijn."

De drie muzikanten hebben alle drie reeds ruim hun sporen verdiend. Proost werkte samen met ’s werelds grootste solisten zoals Barbara Hendrickx, José Van Dam en Plácido Domingo. Molinelli arrangeerde onder meer voor Andrea Bocelli en Pavarotti. En Eric Melaerts is zowat de godfather van de Belgische gitaristen. Hij speelde met Soulsister, Clouseau, Bart Peeters en vele anderen menig zaal plat.

Twee van de projecten die ze samen realiseerden brengen ze in mei naar het Koninklijk Circus: Michael Jackson in Symphony (4 mei) en Metallica in Symphony (31 mei).

The King of Pop

Michael Jackson is één van de meest geliefde entertainers aller tijden. Zijn enorme invloed op populaire muziek en cultuur is onmiskenbaar en nog steeds voelbaar. Vijf van zijn solo-albums staan in de lijst van de best verkochte albums ooit: Off the Wall, Thriller, Bad, Dangerous en History. Het album Thriller staat trouwens nog altijd op de eerste plaats in die lijst met meer dan 70 miljoen verkochte exemplaren.

Met deze grootse symfonische show brengt European Philharmonia een passend eerbetoon aan de grootste artiest van de voorbije honderd jaar. De voorstelling bevat alle grote hits en een paar verrassingen, maar u mag in elk geval rekenen op spectaculaire arrangementen van Billie Jean, Beat it, Pretty Young Thing, Love Never Felt So Good, Don’t Stop ‘Til You Get Enough, Thriller, Man in the Mirror, Rock with You and Smooth Criminal.

Metal in symphony

Metallica is één van de meest succesvolle metalbands van de Verenigde Staten en daarbuiten. Metallica bestaat uit vier leden en werd opgericht door Lars Ulrich en James Hetfield. De band heeft sinds zijn ontstaan meer dan 100 miljoen exemplaren van zijn albums verkocht.

Het is tegelijk een kleine en een grote stap van het podium van Werchter naar de klassieke theaterpodia. De muziek van Metallica is sowieso monumentaal. Misschien zou Mozart wel lid van de band geweest zijn, mocht hij nu leven. Ook in klassieke muziek is een rebels element vaak aanwezig. Metalfan Molinelli grasduinde in de muziek van deze legendarische groep en selecteerde de meest spectaculaire hits voor zijn ultieme tribute symfonie.

Praktisch

Michael Jackson in Symphony – 4 mei – Koninklijk Circus

Metallica in Symphony – 31 mei – Koninklijk Circus

Tickets voor beide concerten zijn vanaf nu te koop via www.mbpresents.be, www.europeanphilharmonia.eu en bij FNAC.

Auteur: Persbericht - Foto: Affiche evenement