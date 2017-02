Grote winnaar van de MIA’s dit jaar mag dan wel de groep Bazart zijn, maar ook de amper 17-jarige Emma Bale zit op een muzikale rollercoaster waar het einde nog niet van in zicht is. Zij kreeg afgelopen donderdagavond in Paleis 12 de MIA voor beste solo-vrouw.

De VRT had beroep gedaan op Adriaan Van den Hoof om de MIA bekend te maken en uit te reiken voor beste Solo Vrouw. In die categorie waren genomineerd: Coely, Emma Bale, Melanie De Biasio en Trixie Whitley. Maar Emma was ook genomineerd in o.a. de categorieën Pop en Hit van het Jaar. En iedereen kent Adriaan, hij bouwde de spanning rond de bekendmaking wat op, zodat alle genomineerden werkelijk nagelbijtend op hun stoel zaten wachtend op het verdict. En de winnares is…….. Emma Bale, zo weergalmde het in Paleis 12 tot grote vreugde van Emma, die verrast was met deze award.

Emma Bale (2 augustus 1999) wonende in Sint-Katelijne-Waver, is daarmee de jongste winnares ooit in de geschiedenis van de MIA's. Getooid in een mooi lang kleedje en zo zenuwachtig als een peuter die z’n eerste schooldag tegemoet gaat, trippelde ze naar het podium. Veel meer dan dank U wel en Merci, kon de jonge winnares niet uitkramen. Na meerdere keren 'dikke merci' gezegd te hebben verliet ze zo fier als pauw met haar MIA het podium.

Een blijvertje

Dat Emma een blitzcarrière hoeft nauwelijks gezegd. Bale won in Blankenberge in 2015 door de Radio 2-stemmers in België de prijs van ‘Beste zangeres’. Goede wijn behoeft geen krans. De verwachtingen rond haar muzikale carrière zijn dan ook torenhoog gespannen, maar de jonge meid laat zich goed omringen, wat de slaagkansen zeker verhoogd. Volgens mijn bescheiden mening wordt Emma Bale een blijvertje en vaste waarde aan Vlaamse showfirmament.

Onder leiding van producer Hans Francken (Clouseau) nam Emma Balemans, zo heet ze in het dagelijkse leven, in september 2015 een EP op. ‘My World Untouched’ telt zes liedjes, waaronder de twee singles ‘All I Want’ en ‘Run’. De single ‘Run’ kwam binnen op vier in de Ultratop 50 en de TGV was vertrokken. Het nummer werd eveneens geremixt door Lost Frequencies. In 2016 bereikte ze de nummer 1-positie in diezelfde Ultratop 50 met het nummer Fortune Cookie, een samenwerking met Milow.

Met haar jeugdige stem en haar manier om emoties over te brengen, wordt Emma Bale ook wel de 'Belgische Birdy' genaamd. Op de foto zien we de jonge zangeres met haar eerste MIA.

Auteur: Eric Vanhooren - Foto: Eric Vanhooren